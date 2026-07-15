ΣΥΡΙΖΑ: Όταν οι άλλοι φεύγουν, ο (περιχαρής) Πολάκης επιστρέφει...

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να χάνει έναν προς έναν τους βουλευτές του, λίγο πριν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο Παύλος Πολάκης, ωστόσο, φωτογραφίζεται περιχαρής στο προαύλιο της Βουλής.

Προανήγγειλε όχι μόνο την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος αλλά και την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Μετα απο δυο χειρουργεια ,(γιατι γιατροι θα ειμαστε παντα) ηρθα Βουλη.Σε λιγο θα συνεδριασει η ΚΟ του Συριζα-ΠΣ για να εκλεξει γραμματεα της Κοινοβουλευτικης Ομαδας το Γιαννη Αμανατίδη .

Χθες εστειλα στον κοινοβουλευτικο εκπροσωπο του Συριζα Θεοφιλο Ξανθοπουλο το εγγραφο που φαινεται στη φωτο 2 βαση την αποφαση της Κεντρικης Επιτροπης.Αναμενω απο το Γιαννη Αμανατιδη αμεσως μετα την εκλογή του να στειλει στον προεδρο της Βουλης το εγγραφο που θα με επανεντασσει στην Κ.Ο για να μπορεσω να συμμετεχω στις εργασιες της και να θεσω υποψηφιοτητα για προεδρος της ΚΟ οταν γινει αυτη η συνεδριαση!