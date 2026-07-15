ΣΥΡΙΖΑ: Το Σάββατο η εκλογή προέδρου της Κ.Ο. - Επτά βουλευτές εξέλεξαν γραμματέα τον Γιάννη Αμανατίδη

Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει εικόνα διάλυσης, με τους βουλευτές, τον έναν μετά τον άλλον να κουνάνε μαντήλι, συνεδριάζει σε βαρύ κλίμα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, με κύριο θέμα στην ατζέντα την εκλογή γραμματέα.



Στη συνεδρίαση δίνουν το «παρών» μολις επτά (!) βουλευτές του κόμματος και ειδικότερα οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Χρήστος Γιαννούλης (μέσω zoom), Γιάννης Αμανατίδης, Ελενα Ακρίτα και Γιώργος Παπαηλιού.



Εκτός του… μονοψήφιου αριθμού βουλευτών - σκηνικό πρωτοφανές για τον ΣΥΡΙΖΑ που εξελέγη το ‘23 δεύτερο κόμμα με 47 βουλευτές - αίσθηση προκάλεσε ότι ακόμη και σε αυτή τη στιγμή, η σύγκρουση και η εσωστρέφεια δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από το χαλί.



Ο Σωκράτης Φάμελλος λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του, καθώς σε επικοινωνία που είχε με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλου κατήγγειλε «απαράδεκτη μεθόδευση», γνωστοποιώντας ότι δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση και υποστηρίζοντας πως έπρεπε να έχει προηγηθεί η εκλογή προέδρου της ΚΟ.



Την ίδια στιγμή ο Παύλος Πολάκης επιχειρεί να «τρέξει» η επιχείρηση επανένταξης του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς σε ανάρτηση του τονίζει πως αναμένει να κινηθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την εκλογή του στην ηγεσία.



Η εκλογή του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα γίνει το Σάββατο ενώ νέος γραμματέας της Κ.Ο. εξελέγη ο Γιάννης Αμανατίδης.

«Η τιμή της ανάθεσης της θέσης του γραμματέα συνοδεύεται από την βαριά ευθύνη η ΚΟ να συνεχίσει με ενότητα και συλλογική συνείδηση να δίνει τις μάχες στο κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρών και θα παραμείνει παρών με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας προχωράμε μπροστά. Θα στείλω στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε μετά από την εκλογή του ο Γιάννης Αμανατίδης.

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