«Η μεγάλη φυγή» του ΣΥΡΙΖΑ: Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων, εκτός Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλη

Δραματικές ώρες βιώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απέστειλε και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη.

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, συνολικώς τρεις βουλευτές, οι Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη, άνοιξαν την πόρτα της εξόδου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί συνολικώς 17 βουλευτές, τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας, δεδομένου ότι αναμένονται και νέες αποχωρήσεις.

Εκτός των ανεξαρτητοποιήσεων, οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το βουλευτικό αξίωμα, ενώ την έδρα του έχει ανακοινώσει πως παραδίδει και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Ήδη από χθες, το κόμμα «έπεσε» στην τέταρτη θέση της Βουλής, καθώς το ΚΚΕ, με συνολικώς 21 βουλευτές, το προσπέρασε κι έγινε η τρίτη δύναμη. Δεν αποκλείεται πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ - ο οποίος το καλοκαίρι του ‘23 είχε εκλέξει 47 βουλευτές - να υποχωρήσει κι άλλο στην κατάταξη, εφόσον αποχωρήσει διψήφιος αριθμός βουλευτών.

Υπενθυμίζεται πως η κοινοβουλευτική… κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε το Νοέμβριο του 2024, όταν εξέπεσε της θέσης του ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ύστερα από διαδοχικές διασπάσεις, στον απόηχο της εντεκάμηνης παραμονής του Στεφάνου Κασσελάκη στο τιμόνι της Κουμουνδούρου.

Η εικόνα αποσύνθεσης στο κόμμα φάνηκε σήμερα και από το γεγονός ότι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος παραμένει κανονικά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, υπήρξε… τρισυπόστατος, καθώς θέλησε να μην αφήσει τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς εκπροσώπηση, παρεμβαίνοντας ήδη τόσο στην Ολομέλεια, όσο και στη διακομματική επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.