Δούρου: «Θα είμαι υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Κανείς μόνος του δεν μπορεί»

Την πρόθεσή της να δηλώσει «παρούσα» στις διεργασίες για την επόμενη μέρα της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Ρένα Δούρου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί να προηγηθούν δημόσιες ανακοινώσεις πριν συνεδριάσουν τα αρμόδια κομματικά όργανα.



«Θα είμαι η τελευταία που θα κάνει ανακοινώσεις στα τηλεπαράθυρα, προτού συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα», ανέφερε χαρακτηριστικά το βράδυ της Τρίτης (14/7) στο Action24, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θα είναι υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, σημείωσε πως «ο Σωκράτης Φάμελλος παραιτήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη και πήγαμε σε μία κούρσα διαδοχής, ξεχνώντας ότι η δική μας Αριστερά λύνει τα ζητήματα διαφορετικά», ενώ πρόσθεσε ότι η αποχώρησή του «μας άφησε ένα κενό που πρέπει να το καλύψουμε, χωρίς να το ποδοπατήσουμε».

Όπως είπε η τομεάρχισσα Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, άμεσα θα προχωρήσουν οι εσωκομματικές διαδικασίες, επισημαίνοντας ότι «αύριο θα εκλέξουμε γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας», ενώ «μέσα στην εβδομάδα θα μπορούσαμε να τελειώσουμε και το θέμα της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Τι είπε για εσωκομματικές έριδες

Η κ. Δούρου άσκησε κριτική για τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τις εσωκομματικές ισορροπίες, λέγοντας ότι «το πρόβλημα είναι ότι από εκεί που θα έπρεπε να μιλάμε για πολιτικές, μιλάμε για το ενδιαφέρον του καθένα για διάφορες θέσεις». Παράλληλα, σημείωσε πως «τρία χρόνια τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί με τις διαθέσεις κάποιων που θεωρούσαν κάποιους άλλους πιο άξιους».

Υποστήριξε ακόμη πως δεν θα τηλεφωνήσει στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα για να δει αν υπάρχει περιθώριο ένταξης στο κόμμα και τόνισε πως «καμιά φορά οι παρέες δημιουργούν καταστροφές».





Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, απέφυγε να σχολιάσει πρόσωπα, τονίζοντας ότι «μόνος του δεν μπορεί κανείς, ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή ούτε να το κάνει πιο ισχυρό. Το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια». Όπως είπε, «πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Όσες φορές στην Αριστερά βάλαμε στην άκρη προσωπικές φιλοδοξίες, τότε μεγαλουργήσαμε», ενώ πρόσθεσε ότι «τίποτα που λειτουργεί διχαστικά δεν βοηθάει. Ο ήρεμος λόγος δεν είναι πολιτικά αδύναμος».



Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν ο Αλέξης Τσίπρας φέρει ευθύνη για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου ανέφερε ότι «και από το σπίτι και από το κόμμα, εγώ έμαθα να μην μου φταίνε τα άλλα παιδάκια».

Υποστήριξε ακόμη ότι είχε επισημάνει εδώ και μήνες την ανάγκη υλοποίησης των αποφάσεων του κόμματος για προγραμματικές συνεργασίες.

«Επέμενα από πέρσι τον Ιούλιο να λέω: έχουμε αποφάσεις. Με ένα μίνιμουμ προγραμματικών θέσεων να απευθυνθούμε σε όλους. Αυτό που αρνηθήκαμε ήταν να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις που είχαμε πάρει. Να πάμε στον Νίκο Κοτζιά, να πάμε στο ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Τι είπε για συνεργασίες

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, υπογράμμισε ότι οι όποιες επανενώσεις πρέπει να βασίζονται σε πολιτικές συγκλίσεις και όχι σε προσωπικές σχέσεις. «Στέρεες επανενώσεις γίνονται επί προγραμματικών συγκλίσεων. Όχι παρεάκια, όχι παραπολιτικά», είπε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να μιλήσουμε με τη Νέα Αριστερά, προγραμματικά», καθώς αυτό αποτελεί, όπως σημείωσε, απόφαση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ.



Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, εφόσον προχωρήσει με συγκεκριμένο πρόγραμμα. «Χρόνο έχουμε και στη ΔΕΘ να πάμε και τις προτάσεις μας να ξαναθυμήσουμε. Εμείς από το 2024 έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα», ανέφερε.

Τέλος, σημείωσε ότι τόσο ένας ενδεχόμενος νέος πολιτικός φορέας υπό τον Αλέξη Τσίπρα όσο και το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζονται ως πιθανοί σύμμαχοι «στην προσπάθεια για να φύγει η δεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη».