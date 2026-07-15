ΣΥΡΙΖΑ: Κόμμα υπό παραίτηση - Προς «εμφύλιο» Δούρου - Πολάκη και σκέψεις για πρόεδρο από τη βάση

Από κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε κοινοβουλευτική δύναμη, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αυτή τη στιγμή, πίσω από το ΚΚΕ. Και έπεται συνέχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες και ο Μίλτος Ζαμπάρας βρίσκεται προ των πυλών ενώ κανείς δεν γνωρίζει πόσοι και ποιοι θα ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες.

Σήμερα, αναμένεται, το μεσημέρι, να συνέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος-όσοι έχουν απομείνει-προκειμένου να εκλέξουν τον νέο γραμματέα που, όπως αποκάλυψε ο FLASH, θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης.



Η Κουμουνδούρου, όμως, φαίνεται πως βιώνει τις δυσκολότερες στιγμές της πολιτικής της ιστορίας. Νέοι εμφύλιοι έχουν ξεσπάσει, μεταξύ πλέον των πρωταγωνιστών, της νέας ηγεσίας. Ο Παύλος Πολάκης φέρεται διατεθειμένος να επιμένει στην απόφαση του να διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος, ερχόμενος σε σύγκρουση με την Ρένα Δούρου. Η απόφαση του αυτή, προκαλεί, όπως υποστηρίζουν πολλοί, αντίρροπες δυνάμεις και πολλαπλές αντιδράσεις.

Προς νέο «εμφύλιο» και σκέψεις για εκλογή από τη βάση





Σύμφωνα με πληροφορίες αν ο βουλευτής Χανίων, επιμείνει στην απόφαση του, δεν αποκλείεται, η συνεδρίαση της Kεντρικής Eπιτροπής το ερχόμενο Σάββατο να μετατραπεί σε διαμάχη. Λέγεται πως πολλοί προετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση εκλογής προέδρου από τη βάση, με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, πριν την ΔΕΘ και νωρίτερα, από τις πιθανές εκλογικές αναμετρήσεις.

Η πρόταση αυτή, θα κατατεθεί, μόνο, αν δεν υπάρξει συμβιβαστική διάθεση από πλευράς του Παύλου Πολάκη. Ο οποίος από την πλευρά του, δεν δέχεται προσώρας, την πρόταση του Νίκου Παππά, για συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εκλογές. Έτσι ώστε, όπως υποστηρίζουν οι θιασώτες της πρότασης Παππά, να προετοιμαστεί κατάλληλα το κόμμα για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί.



Πάντως και σύμφωνα με το γενικό αίσθημα που επικρατεί ουδείς αποκλείει μέχρι την επόμενη Δευτέρα που προετοιμάζεται η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδος, να υπάρξουν και νέες ανεξαρτητοποιήσεις με τη τάση της μαζικής εξόδου που παρατηρείται.