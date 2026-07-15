Ορκίστηκε βουλευτής η Μυρτώ Κοροβέση - Ανεξαρτητοποιήθηκε ήδη από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας την έδρα του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου.



Η νέα βουλευτής, η οποία πρόσκειται στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, ήταν η δεύτερη επιλαχούσα, καθώς ο Χρήστος Σπίρτζης αρνήθηκε την έδρα.



«Συγχαρητήρια! Σιδηροκέφαλη!», ευχήθηκε ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντας στη Μυρτώ Κοροβέση, η οποία έδωσε θρησκευτικό όρκο και αναλαμβάνει αμέσως κοινοβουλευτικά καθήκοντα.



Ως αναμένετο, λίγα λεπτά μετά την ορκωμοσία της, η Μυρτώ Κοροβέση έστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίσης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ .