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Ορκίστηκε βουλευτής η Μυρτώ Κοροβέση - Ανεξαρτητοποιήθηκε ήδη από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η Μυρτώ Κοροβέση κατέλαβε την έδρα του Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αναμένεται ανεξαρτητοποίησή της.

Γιάννης Παναγόπουλος / Eurokinissi
Γιάννης Παναγόπουλος / Eurokinissi
Κατερίνα Κανάκη avatar
Κατερίνα Κανάκη

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Ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας την έδρα του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου.

Η νέα βουλευτής, η οποία πρόσκειται στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, ήταν η δεύτερη επιλαχούσα, καθώς ο Χρήστος Σπίρτζης αρνήθηκε την έδρα.

«Συγχαρητήρια! Σιδηροκέφαλη!», ευχήθηκε ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντας στη Μυρτώ Κοροβέση, η οποία έδωσε θρησκευτικό όρκο και αναλαμβάνει αμέσως κοινοβουλευτικά καθήκοντα.

Ως αναμένετο, λίγα λεπτά μετά την ορκωμοσία της, η Μυρτώ Κοροβέση έστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίσης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ .

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