Επέστρεψε για… τρίτη φορά ο Πολακης στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός. Η πρώτη κίνηση του νεοεκλεγέντος γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννη Αμανατίδη υπήρξε η αποστολή στον πρόεδρο της Βουλής του αιτήματος επανένταξης του Σφακιανού βουλευτή στην ΚΟ του κόμματος.

«Επανήλθα! Για τρίτη φορά!» έγραψε πριν από λίγα λεπτά, σε πανηγυρικό τόνο, ο ίδιος στο facebook.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Παύλος Πολάκης επανέρχεται στο κοινοβουλευτικό μετερίζι του ΣΥΡΙΖΑ μετά από διαγραφή του. Υπενθυμίζεται πως είχε τεθεί εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα τον Φεβρουάριο του ‘23 και ακολούθως από τον Στέφανο Κασσελάκη τον Ιούλιο του ‘24. Όσο για τον Σωκράτη Φάμελλο, εκείνος πάτησε το κουμπί της εξόδου του βουλευτή Χανίων τον περασμένο Μάιο, με τον ίδιο να σχολιάζει τότε: «έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ».

Η επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη για επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.