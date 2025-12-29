ΣΥΡΙΖΑ: Σπρώχνουν το τενεκεδάκι παρακάτω

Κάποια στιγμή μετά τις γιορτές θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ καθώς η Κουμουνδούρου κάθε άλλο παρά θέλει να ανοίξει και επίσημα θέμα διαχείρισης Τσίπρα στο εσωτερικό του κόμματος.

Λες και αυτή τη στιγμή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συζητούν για κάτι άλλο εκτός από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τα πρόσωπα που μπορεί να είναι υπό μεταγραφή ή στην πόρτα της εξόδου μόνο και μόνο με την προσδοκία ότι μπορεί να κληθούν να βοηθήσουν το εγχείρημα.

Επί της ουσίας η ηγετική ομάδα σπρώχνει το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω, η πραγματικότητα όμως είναι πως αργά ή γρήγορα ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να λάβει μια σοβαρή απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί ο πρώην πρόεδρος του κόμματος από τη στιγμή που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό σχήμα.