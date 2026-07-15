ΣΥΡΙΖΑ: «Βροχή» παραιτήσεων μέχρι την Παρασκευή - Το δίλημμα της έδρας

Μαργαρίτες μαδάνε όλοι πέριξ της Βουλής και της Κουμουνδούρου για το ποιοι παίρνουν σειρά ώστε να αποχωρήσουν από τα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μίλτος Ζαμπάρας (που δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει την έδρα), Κώστας Μπάρκας (που δεν βιάζεται), Διονύσης Καλαματιανός αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη.

Μέσα στα ονόματα που κυκλοφορούν σαν χαρτοπόλεμος από το πρωί είναι και αυτό της Πόπης Τσαπανίδου η οποία εμφανίζεται αποφασισμένη να το κάνει το βήμα.

Αλλά ποιο βήμα;

Της ανεξαρτητοποίησης;

Ή της παραίτησης;

Γιατί η δεύτερη επιλογή, υπό συνθήκες, μπορεί να οδηγήσει στη Βουλή τον Στέφανο Κασσελάκη αφού στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ακολουθούν η Ζωρζέτα Λάλη, οι κύριοι Καλογήρου και Τσακρής (άπαντες με τον Τσίπρα) αλλά και η Τζένη Λειβαδάρου που εάν διαβάσει κανείς το βιογραφικό της θα καταλάβει αμέσως το εάν ή όχι θα θελήσει να μπλέξει με όσα συμβαίνουν τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ.