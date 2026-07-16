ΣΥΡΙΖΑ: Η πρώτη «μάχη» Πολάκη - Δούρου για ένα κόμμα που αδειάζει

Το βαρέλι δεν έχει πάτο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο οι νέες αποχωρήσεις εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος ούτε οι φαρμακερές διαρροές του Σωκράτη Φάμελλου. Είναι κυρίως η εσωτερική εμφύλια διαμάχη που έχει ξεσπάσει και αρχίσει να λαμβάνει χαρακτηριστικά νέας διάσπασης. Την ίδια στιγμή, οι φήμες πληθαίνουν για νέες αποχωρήσεις, βουλευτών και στελεχών.



Κόντρα Πολάκη - Δούρου και μαζώξεις σε σπίτια



Το Σάββατο το πρωί καλούνται οι εναπομείναντες οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο τους. Μια εκλογή που φαίνεται, όπως εκτιμάται από πολλούς, πως η Ρένα Δούρου, αναμένεται να επικρατήσει. Θα είναι η πρώτη, όμως, κόντρα ανάμεσα στην ίδια και στον Παύλο Πολάκη. Γιατί η δεύτερη αναμένεται να ξεσπάσει, για τη θέση του προέδρου του κόμματος. Δηλαδή, αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κεντρικής επιτροπής.



Το ζητούμενο, πλέον, για την Κουμουνδούρου, είναι η συγκρότηση ενός... κανονικού κόμματος, το οποίο θα κατέλθει στην εθνική εκλογική αναμέτρηση. Αυτή η προσπάθεια, φαίνεται πως απαξιώνεται καθώς δείχνουν να επικρατούν υπόγειοι τακτικισμοί. Καθημερινώς συναντώνται κορυφαία στελέχη του κόμματος, σε σπίτια, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους, απέναντι στο νέο δίπολο- Δούρου Πολακης. Σύμφωνα με πληροφορίες και χθες το βράδυ, υπήρξαν συναντήσεις μεταξύ των στελεχών των δυο πλευρών. Θρυλείται πως τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη μια απέλπιδα προσπάθεια, προκειμένου να βρεθεί μια Σολωμόντεια λύση έτσι ώστε να μην οδηγηθεί η Κεντρική Επιτροπή σε ρήξη και κατ’ επέκταση σε βαθιά κρίση.

Ψάχνουν τρόπο να αποφύγουν το Συνέδριο





Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, κορυφαία στελέχη, είναι διατεθειμένα να καταθέσουν πρόταση για εκλογή προέδρου από τη βάση, χωρίς τη διεξαγωγή συνεδρίου, όπως, προβλέπεται εκ του καταστατικού. Σε διαφορετική περίπτωση, διεξαγωγή συνεδρίου και απόφαση για τον τρόπο εκλογής, όπως και κατάθεση υποψηφιοτήτων. Δεν αποκλείεται να καταθέσουν υποψηφιότητα και άλλοι εκτός του δίδυμου.

Αν η λύση, υποστηρίζεται από μερίδα στελεχών, οδηγηθεί σε συνέδριο τότε ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να οδηγηθεί σε μια διαρκή κρίση με επίκεντρο αποκλειστικά το νέο ηγέτη. Αξίζει, επίσης να σημειωθεί πως, όπως τουλάχιστον καταγγέλουν στελέχη της Κουμουνδούρου, υπήρξε πίεση σε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να παραιτηθούν και να καταγγείλουν την παραβίαση καταστατικών αρχών.



Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη…