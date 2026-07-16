Δεν ακούστηκαν ωραία λόγια για τον Φάμελλο στη Βουλή

Ήταν, ομολογουμένως, θλιβερή η χθεσινή εικόνα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για την εναπομείνασα «Πρώτη Φορά» που είχαμε την τιμή να μας κυβερνήσει.

Ο άνθρωπος που κλαίει και οδύρεται για τα βάσανα του ΣΥΡΙΖΑ, μου είπε κάποια αρκετά στενάχωρα πράγματα για τη χθεσινή συνεδρίαση.

Δεν ακούστηκαν ωραία λόγια για τον Σωκράτη Φάμελλο, έστω από αυτούς τους λίγους, συριζαίους. Γιατί πρόεδρος μέχρι χθες λίγη ώρα πριν από τη συνεδρίαση και ενώ το κόμμα σπαράσσεται, αποφασίζει και να μην πάει στη συνεδρίαση - και να κάνει διαρροή με την οποία εξέφραζε σοβαρές ενστάσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να επιστρέψει (ξανά) ο Πολάκης.

«Πρόεδρος ήσουν μέχρι χθες, έλα εδώ να μας τα πεις».

Τι παράλογο ακούστηκε εδώ;

Τίποτα.