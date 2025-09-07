Τα 20 πιο δημοφιλή κινηματογραφικά μέρη στον κόσμο και γιατί το Χόλιγουντ τα επιλέγει ξανά και ξανά

Κάποια μέρη του πλανήτη έχουν μετατραπεί στα πιο αναγνωρίσιμα φόντα από διάσημες ταινίες του Χόλιγουντ.

Από αχανείς ερήμους και αρχαίες πόλεις μέχρι λαμπερά αστικά κέντρα, οι σκηνοθέτες επιλέγουν πραγματικές τοποθεσίες που δίνουν ψυχή στις ιστορίες τους.

Δείτε ποια είναι τα 20 πιο δημοφιλή κινηματογραφικά μέρη στον κόσμο, που όχι μόνο δεν αποτέλεσαν απλώς σκηνικά, αλλά έγιναν και οι ίδιοι πρωταγωνιστές, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του σινεμά.