«Βόμβα» από το TMZ: Το πιο hot ζευγάρι του Χόλιγουντ δεν υπήρξε ποτέ - Φήμες για «παγίδα» marketing

Μπορεί να πιστέψαμε πως ένα από τα πιο απρόσμενα και λαμπερά ζευγάρια της χρονιάς γεννήθηκε, όμως η αλήθεια που αποκαλύπτει το TMZ τα ανατρέπει όλα! Το ειδύλλιο ανάμεσα στην Πάμελα Άντερσον και τον Λίαμ Νίσον φαίνεται πως ήταν… καλοστημένο κόλπo.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φημολογούμενη σχέση τους δεν είναι αληθινή αλλά αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής προβολής της επερχόμενης ταινίας «The Naked Gun» («Τρελές Σφαίρες»), στην οποία οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν.

Το TMZ υποστηρίζει ότι το «ρομάντζο» σχεδιάστηκε από τις ομάδες δημοσίων σχέσεων των δύο σταρ σε συνεργασία με το στούντιο Paramount, με στόχο να τραβήξουν την προσοχή του κοινού και των media ενόψει της κυκλοφορίας της ταινίας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται, οι Νίσον και Άντερσον δεν είχαν ιδιωτική επαφή μετά το τέλος των γυρισμάτων τον Ιούνιο του 2024, μέχρι και την προωθητική περιοδεία που ξεκίνησε σχεδόν έναν χρόνο αργότερα. Επιπλέον, φαίνεται πως οι κοινές τους εμφανίσεις περιορίστηκαν σε επαγγελματικά δείπνα με παρόντες τρίτα πρόσωπα, χωρίς κανένα στοιχείο προσωπικής ή ρομαντικής σχέσης.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι των δύο ηθοποιών δεν έχουν σχολιάσει τις αποκαλύψεις, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται αν πρόκειται για μια ακόμα καλοστημένη χολιγουντιανή «παράσταση» ή απλώς για φήμες χωρίς βάση.