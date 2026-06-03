Τα φυτά που κρατούν μύγες και έντομα μακριά από την κουζίνα και τον κήπο

Οι μύγες και τα μικρά έντομα αποτελούν συχνά ανεπιθύμητους «επισκέπτες» τόσο στο σπίτι όσο και στον εξωτερικό χώρο. Υπάρχουν, όμως, φυσικοί τρόποι για να περιορίσετε την παρουσία τους, χωρίς χημικά ή σπρέι, αξιοποιώντας συγκεκριμένα φυτά με έντονο άρωμα και απωθητικές ιδιότητες.

Αρκετά αρωματικά φυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικό εμπόδιο για τα έντομα, προσφέροντας παράλληλα και πρακτικά οφέλη στην καθημερινότητα, είτε τοποθετηθούν στο περβάζι της κουζίνας είτε στον κήπο ή το μπαλκόνι. Η χρήση τους συνδυάζει αισθητική, άρωμα και λειτουργικότητα.

Δες ποια φυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικά απωθητικά και πώς μπορείς να τα αξιοποιήσεις σωστά για έναν πιο καθαρό και άνετο χώρο.