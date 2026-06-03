LIFE Καθαριότητα

Το απλό κόλπο που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ντομάτας στον κήπο

Μια απλή πρακτική που ενισχύει τη φυσική διαδικασία της επικονίασης μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερους και καλύτερους καρπούς ντομάτας.

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Η ντομάτα είναι από τα πιο αγαπημένα φυτά για καλλιέργεια σε κήπους και μπαλκόνια, όμως πολλοί ερασιτέχνες κηπουροί δεν καταφέρνουν να αξιοποιήσουν πλήρως τη δυναμική της παραγωγής της. Σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχει μια απλή τεχνική που μπορεί να ενισχύσει τον αριθμό των καρπών χωρίς επιπλέον κόστος ή ειδικό εξοπλισμό.

Παρότι η ντομάτα έχει την ικανότητα να αυτογονιμοποιείται, η επιτυχία της καρπόδεσης εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικά μετακινείται η γύρη μέσα στο άνθος. Στη φύση, αυτή η διαδικασία διευκολύνεται από τον άνεμο και τα έντομα, όμως όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, η παραγωγή μπορεί να μειωθεί αισθητά.

Διάβασε πώς λειτουργεί η επικονίαση της ντομάτας και ποια απλή τεχνική χρησιμοποιούν οι έμπειροι κηπουροί για να αυξήσουν την παραγωγή τους.

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