Tα γαλάζια μάτια δεν είναι στην πραγματικότητα γαλάζια και τώρα ξέρουμε γιατί

Αν είστε από εκείνους που μαγεύονται από τα καθαρά, γαλάζια μάτια, ίσως εκπλαγείτε μαθαίνοντας πως, σύμφωνα με την επιστήμη, δεν είναι πραγματικά γαλάζια.

Η απόχρωση αυτή δεν οφείλεται σε κάποια χρωστική ουσία, αλλά στο φως. Η ίριδα φαίνεται γαλάζια εξαιτίας ενός οπτικού φαινομένου που ονομάζεται «φαινόμενο Tyndall» — του ίδιου μηχανισμού που κάνει τον ουρανό και τη θάλασσα να φαίνονται γαλάζια, ενώ στην ουσία είναι άχρωμα.

Σύμφωνα με τη δρ. Davinia Beaver από το Πανεπιστήμιο Bond της Αυστραλίας, η μελανίνη —η ίδια ουσία που καθορίζει το χρώμα του δέρματος και των μαλλιών— είναι υπεύθυνη και για την απόχρωση των ματιών.

Όπως εξηγεί, τα καστανά μάτια περιέχουν περισσότερη μελανίνη, η οποία απορροφά το φως και δίνει τη σκούρα τους όψη. Τα γαλάζια, αντίθετα, έχουν ελάχιστη ποσότητα, επιτρέποντας στο φως να σκεδάζεται περισσότερο. Έτσι, τα μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε, διαχέονται πιο έντονα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση του χρώματος που τόσο μας γοητεύει.

