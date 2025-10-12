Περνάμε 3,5 χρόνια της ζωής μας ανοιγοκλείνοντας τα μάτια: Τα απίθανα νούμερα καθημερινών συνηθειών

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσες φορές την ημέρα ανοιγοκλείνουμε τα μάτια μας; Ή πόσες φορές χασμουριόμαστε; Γενικότερα, πολλοί μπορεί να αναρωτιούνται πόση ώρα περνούν σε καθημερινές ενέργειες, στις οποίες συχνά δεν δίνουμε σημασία.

Το BBC Science Focus έρχεται να δώσει ορισμένες απαντήσεις. Ένα στοιχείο που αναφέρεται συχνά είναι ότι ανοιγοκλείνουμε τα μάτια μας κατά μέσο όρο 12 φορές το λεπτό όταν είμαστε ξύπνιοι και κάθε ανοιγοκλείσιμο διαρκεί περίπου ένα τρίτο του δευτερολέπτου. Αυτό σημαίνει 11.520 ανοιγοκλεισίματα σε μια ημέρα 16 ωρών, που διαρκούν λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Έτσι, σε μια ζωή 80 ετών, θα περάσετε τρεισήμισι χρόνια ανοιγοκλείνοντας τα μάτια σας. Αυτό, εύλογα, μας κάνει να σκεφτόμαστε σε τι άλλο «σπαταλάμε» χρόνο στη ζωή μας.

Πόσο χρόνο περνάμε...

να χασμουριόμαστε;

Ως ενήλικες, χασμουριόμαστε περίπου εννέα φορές την ημέρα, ενώ όταν ήμασταν νεότεροι χασμουριόμασταν ακόμη περισσότερο (ένα έμβρυο 12 εβδομάδων χασμουριέται 25 φορές την ημέρα). Αυτό σημαίνει τουλάχιστον δύο εβδομάδες χασμουρητών στη ζωή μας.

φορώντας τις κάλτσες μας;

Χρειάζονται περίπου 20 δευτερόλεπτα για να φορέσετε τις κάλτσες σας. Αν φοράτε κάλτσες κάθε μέρα, θα αφιερώσετε σχεδόν μια εβδομάδα σε αυτή την εργασία.

να ξυνόμαστε;

Ακόμα και χωρίς συγκεκριμένες αλλεργίες, οι περισσότεροι άνθρωποι ξύνονται 97 φορές την ημέρα για μερικά δευτερόλεπτα κάθε φορά. Συνολικός χρόνος που αφιερώνετε: δύο μήνες.

στην τουαλέτα;

Περνάτε μεταξύ ενός και τριών ετών στην τουαλέτα – ανάλογα με την ποσότητα φυτικών ινών που καταναλώνετε στη διατροφή σας (και το πόσο χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο).

ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητο;

Θα περάσετε επίσης λίγο λιγότερο από τρία χρόνια ταξιδεύοντας με αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι μερικοί άνθρωποι περνούν περισσότερο χρόνο καθισμένοι στην τουαλέτα παρά στο κάθισμα του αυτοκινήτου.

Καταπίνοντας;

Οι άνθρωποι καταπίνουν τουλάχιστον 500 φορές την ημέρα. Ορισμένες μελέτες έχουν μετρήσει κανονικούς ρυθμούς κατάποσης που φτάνουν έως και 1,32 φορές ανά λεπτό. Αυτό σημαίνει σχεδόν 2.000 φορές την ημέρα και θα ισοδυναμούσε με ένα χρόνο και εννέα μήνες κατάποσης σε μια μέση διάρκεια ζωής.