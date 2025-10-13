Βιογραφικό τέλος -Τι είναι το «τεστ του πρωινού» στις συνεντεύξεις

Η διαδικασία της συνέντευξης μπορεί να αποδειχθεί πιο απρόβλεπτη απ’ όσο φαντάζεται κανείς. Ένας εργοδότης αποφάσισε να χρησιμοποιεί ένα ασυνήθιστο κριτήριο για να ξεχωρίσει ποιοι υποψήφιοι ταιριάζουν στην ομάδα του: το λεγόμενο «τεστ του πρωινού».

Αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε βιογραφικά ή τυπικές ερωτήσεις, επιλέγει να παρατηρεί τη συμπεριφορά των υποψηφίων κατά τη διάρκεια ενός απλού γεύματος. Πώς ζητούν καφέ, αν προσφέρονται να μαζέψουν τα πιάτα ή πώς μιλούν στο προσωπικό — όλα αυτά, όπως λέει, αποκαλύπτουν περισσότερα για τον χαρακτήρα και την ευγένεια ενός ανθρώπου απ’ ό,τι ένα ολόκληρο βιογραφικό. Η μέθοδος, αν και αμφιλεγόμενη, έχει γίνει θέμα συζήτησης στα social media, με πολλούς να αναρωτιούνται αν τελικά η «πρώτη εντύπωση» είναι το πιο σημαντικό τεστ απ’ όλα.

