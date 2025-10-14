Πόσα χρόνια της ζωής μας χάνονται… με τα μάτια κλειστά
Ανοιγοκλείνουμε τα βλέφαρά μας, χασμουριόμαστε, παίρνουμε ανάσες… κι όμως, αυτές οι κινήσεις «τρώνε» ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας.
Πόσες φορές μέσα στη μέρα ανοιγοκλείνουμε τα μάτια μας ή αφήνουμε ένα χασμουρητό να ξεφύγει; Πρόκειται για μηχανικές συνήθειες που περνούν απαρατήρητες, όμως, σύμφωνα με στοιχεία του BBC Science Focus, ο μέσος άνθρωπος αναβοσβήνει περίπου 12 φορές το λεπτό — μια ασυναίσθητη πράξη που, αν τη μετρήσουμε, αντιστοιχεί σε πάνω από μία ώρα κάθε μέρα αφιερωμένη αποκλειστικά στο να... κλείνουμε τα μάτια μας.
Ανακαλύψτε στη συνέχεια πόσο χρόνο ξοδεύουμε — χωρίς να το ξέρουμε — σε άλλες καθημερινές συνήθειες που θεωρούμε ασήμαντες.