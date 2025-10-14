Πόσα χρόνια της ζωής μας χάνονται… με τα μάτια κλειστά

Πόσες φορές μέσα στη μέρα ανοιγοκλείνουμε τα μάτια μας ή αφήνουμε ένα χασμουρητό να ξεφύγει; Πρόκειται για μηχανικές συνήθειες που περνούν απαρατήρητες, όμως, σύμφωνα με στοιχεία του BBC Science Focus, ο μέσος άνθρωπος αναβοσβήνει περίπου 12 φορές το λεπτό — μια ασυναίσθητη πράξη που, αν τη μετρήσουμε, αντιστοιχεί σε πάνω από μία ώρα κάθε μέρα αφιερωμένη αποκλειστικά στο να... κλείνουμε τα μάτια μας.

Ανακαλύψτε στη συνέχεια πόσο χρόνο ξοδεύουμε — χωρίς να το ξέρουμε — σε άλλες καθημερινές συνήθειες που θεωρούμε ασήμαντες.