Κάνει μεταμόσχευση φτερού σε πεταλούδα και γίνεται viral - Το απίστευτο βίντεο

Ένα σπασμένο φτερό παραλίγο να τερματίσει το ταξίδι μιας πεταλούδας στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ, αλλά ένα φροντιστικό χέρι και μια έξυπνη ιδέα της έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία να πετάξει ξανά.



Viral έχει γίνει το βίντεο από την παράτολμη χειρουργική επέμβαση που έγινε σε μία πεταλούδα, στο Κέντρο Φύσης Sweetbriar στο Smithtown. Εκεί, η Janine Bendicksen, διευθύντρια αποκατάστασης άγριας ζωής, περιέγραψε τι συνέβη με έναν από τους πρόσφατους... ασθενείς της.



«Δεν μπορούσε να κουνήσει το φτερό της ή να πετάξει», είπε η Bendicksen, η οποία είχε μια τολμηρή ιδέα: να μεταμοσχεύσει ένα φτερό από μια νεκρή πεταλούδα στην τραυματισμένη.



«Έψαξα στο πάτωμα για μια νεκρή πεταλούδα στο κέντρο και βρήκα μια. Το φτερό ήταν σε άριστη κατάσταση», είπε η Bendicksen.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το CBS News, άρχισε αμέσως τη δουλειά, βιντεοσκοπώντας την πεντάλεπτη διαδικασία, η οποία, αφού δημοσιεύτηκε στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του κέντρου, έγινε viral, με εκατομμύρια προβολές.



«Ήταν τόσο περίπλοκο, επειδή αυτή η πεταλούδα μπορούσε να διαλυθεί αν πίεζα πολύ δυνατά», είπε η Bendicksen. «Χρησιμοποιήσαμε κόλλα, είχαμε άμυλο καλαμποκιού, ένα μικρό κομμάτι σύρμα με το οποίο μπορούσαμε να κρατήσουμε την πεταλούδα κάτω».



Είπε ότι η πεταλούδα δεν ένιωσε πόνο καθ' όλη τη διάρκεια.



«Δεν έχουν νευρικούς υποδοχείς, ούτε ροή αίματος που να πηγαίνει στο τελικό τμήμα του φτερού», είπε ο Bendicksen.



Η μεταμόσχευση έδωσε στην πεταλούδα μια νέα πνοή ζωής. Η Bendicksen είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που δοκίμασε αυτό το είδος επέμβασης και τώρα εμπνέει άλλους επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.



«Δέχομαι κλήσεις από τη Μινεσότα, την Κόστα Ρίκα, την Καλιφόρνια», είπε. «Αυτή η πεταλούδα θα είχε πεθάνει αν δεν προσπαθούσαμε. Χρειαζόμαστε ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο».