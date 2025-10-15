Σπάνιος θηλυκός αστακός εμφανίστηκε στη Μασαχουσέτη - Ποια είναι η Jackie, μία στα 30 εκατομμύρια

Θα μπορούσε να είναι αντικείμενο διακόσμησης για το Halloween, με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τις μαύρες πινελιές. Κι όμως, η Jackie είναι πέρα για πέρα αληθινή.

Πρόκειται για τον σπάνιο θηλυκό αστακό calico, που έκανε την εμφάνισή του στο Κέντρο Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου Northeastern στο Nahant της Μασαχουσέτης.



Η Jackie (συντομογραφία του jack-o'-lantern) είναι ένας αστακός calico και οι πιθανότητες να πιάσει κανείς ένα τέτοιο καρκινοειδές είναι περίπου μία στα 30 εκατομμύρια, σύμφωνα με τη συντονίστρια ενημέρωσης του Κέντρου Θαλάσσιων Επιστημών Sierra Munoz.

Αυτό καθιστά την Jackie ακόμη πιο σπάνια από το άλλο πρόσφατο «αστέρι» του Κέντρου, τον μπλε αστακό Neptune. Οι πιθανότητες να πιάσει κανείς μπλε αστακό είναι περίπου μία στα δύο εκατομμύρια.



Η Jackie πιάστηκε στα ανοικτά των ακτών της Μασαχουσέτης από τον Mike Tufts, έναν τοπικό ψαρά, όπως αναφέρει το Popular Science.

«Μια μέρα μου έστειλε ένα μήνυμα με μια φωτογραφία αυτού του όμορφου αστακού και ρώτησε αν είχαμε χώρο στα ενυδρεία μας», είπε η Munoz. «Απάντησα "Φυσικά και έχουμε". Είναι μια τόσο σημαντική δωρεά στο πρόγραμμα επιστημονικής εκπαίδευσης».

Σπάνιοι αστακοί σαν κι αυτούς φυλάσσονται στο Πανεπιστήμιο, ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να μελετήσουν τη γενετική τους και να κατανοήσουν καλύτερα πώς να τους προστατεύσουν εν όψει της κλιματικής αλλαγής, της υπεραλίευσης και άλλων ανθρωπογενών επιπτώσεων.



Τα μοναδικά χρώματα της Jackie οφείλονται σε ένα μείγμα χημικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ασταξανθίνης. Η ασταξανθίνη είναι αυτή που κάνει τις γαρίδες ροζ και (τους περισσότερους) αστακούς κόκκινους.

«Κανονικά, οι αστακοί που βλέπουμε είναι κοκκινωποί, καφέ ή λίγο πρασινωποί», εξήγησε η Munoz. «Στον αστακό calico, η ασταξανθίνη συνδυάζεται με άλλες χρωστικές και πρωτεΐνες με έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο που του δίνει αυτό το σπάνιο είδος κηλιδωτής ή φακιδωτής εμφάνισης».



Η Jackie έχει κυρίως έντονο πορτοκαλί χρώμα, με πιτσιλιές μαύρου και λίγο κίτρινου σε όλο το καβούκι της. Έχει επίσης λίγο μπλε χρώμα στις αρθρώσεις της, λόγω της πρωτεΐνης καρστακυανίνη. Αυτή η γαλάζια πρωτεΐνη δίνει στον Neptune το μπλε κέλυφός του.