Τα γαλλικά νοσοκομεία ετοιμάζονται για πόλεμο έως το Μάρτιο του 2026

Μία επιστολή που ανησυχεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Le Canard Enchaine, το γαλλικό υπουργείο Υγείας καλεί με επιστολή του τις περιφερειακές υγειονομικές υπηρεσίες να προετοιμαστούν για «μια μεγάλη (στρατιωτική) εμπλοκή» της Γαλλίας έως τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με την επιστολή που έχει ημερομηνία 18 Ιουλίου 2025 και η οποία περιήλθε σε γνώση της εβδομαδιαίας εφημερίδας, η Γαλλία ίσως γίνει η βάση στα μετόπισθεν μίας στρατιωτικής σύγκρουσης μεγάλης κλίμακας. Γι΄αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να είναι έτοιμη να υποδεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες τραυματισμένους στρατιώτες, Γάλλους και αλλοδαπούς.

Με αυτό το σενάριο και ύστερα από αίτημα της Γενικής Γραμματείας ΄Αμυνας και Εθνικής Ασφάλειας, το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει την δημιουργία ιατρικών κέντρων κοντά σε λιμάνια ή αεροδρόμια ώστε να μπορεί «να επαναπροωθήσει τους στρατιώτες προς τις χώρες καταγωγής τους». Ενημερώνει, επίσης, το ιατρικό προσωπικό για τους περιορισμούς με τους οποίους θα βρεθούν αντιμέτωποι σε καιρό πολέμου, την έλλειψη ιατρικών προμηθειών αλλά και την κατακόρυφη αύξηση των αναγκών στο γαλλικό έδαφος. Καλεί γι΄αυτό γιατρούς και ιατρικό προσωπικό να εγγραφούν στην Υγειονομική Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων «όποια ειδικότητα και αν έχουν».

«Είναι απολύτως φυσιολογικό να αναμένει κρίσεις η χώρα»

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για έναν αριθμό 10.000 έως 50.000 άνδρες οι οποίοι θα πρέπει να αναμένονται από τα νοσοκομεία σε μία περίοδο από 10 έως 180 ημέρες. «Στο διεθνές πλαίσιο το οποίο όλοι γνωρίζουμε, είναι απαραίτητο να προβλέψουμε τους τρόπους υγειονομικής στήριξης σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης μεγάλης έντασης», εξηγεί το Υπουργείο. Η υπουργός Υγείας Κατρίν Βοτράν δεν αρνήθηκε την ύπαρξη της επιστολής όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV: «Τα νοσοκομεία βρίσκονται διαρκώς σε προετοιμασία για να αντιμετωπίζουν επιδημίες ή για υποδοχή πολυάριθμων ασθενών(…) Είναι απολύτως φυσιολογικό η χώρα να αναμένει κρίσεις και τις συνέπειες όλων όσων συμβαίνουν τώρα. Αυτό αποτελεί μέρος της ευθύνης των κεντρικών διοικήσεων», δήλωσε.

«Εργαζόμαστε με σενάρια για να μην αιφνιδιαστούμε όταν συμβούν»

Η εφημερίδα Figaro σημειώνει πως «με δεδομένο το πλαίσιο κινήσεων του ΄Συνασπισμού των Προθύμων΄, των ευρωπαϊκών χωρών που παρέχουν στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία, αυτές οι οδηγίες δημιουργούν ερωτήματα. Παρά το γεγονός πως δημιουργούνται συνειρμοί με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το σενάριο μιας γενικευμένης σύγκρουσης σε ευρωπαϊκό έδαφος, στην πραγματικότητα αυτή η προετοιμασία των υπουργείων ΄Αμυνας και Υγείας δεν είναι κάτι καινούριο». Το Κέντρο Υγειονομικών Κρίσεων του υπουργείου Υγείας με το οποίο επικοινώνησε η Figaro τονίζει πως αποστολή του είναι «η διαρκής προετοιμασία για κινδύνους και απειλές με τους οποίους μπορεί να έλθει αντιμέτωπο το σύστημα υγείας της χώρας, όπως είναι οι επιδημίες, τα ακραία φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής ή οι κακόβουλες (τρομοκρατικές) επιθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλο αριθμό θυμάτων. Σε αυτούς τους κινδύνους περιλαμβάνεται και η εμπλοκή της Γαλλίας σε μια μεγάλη στρατιωτική σύγκρουση που δυνητικά θα οδηγούσε σε μεγάλο αριθμό θυμάτων από το εξωτερικό».

Η Κατρίν Μπερτράν, πρόεδρος της Γαλλικής Εταιρείας Ιατρικής Καταστροφών διαβεβαιώνει πως «εργαζόμαστε με αυτά τα σενάρια τα τελευταία δύο χρόνια. Εάν δεν το κάνουμε, θα αιφνιδιαστούμε αν συμβούν. Ένα από αυτά είναι και ο πόλεμος, όχι απαραίτητα εναντίον της Γαλλίας αλλά που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο και σε μας, με την έννοια ότι θα χρειαστεί να υποδεχθούμε τραυματίες, Γάλλους ή στρατιώτες συμμάχων χωρών».

Σημειώνεται πως το επόμενο διάστημα αναμένεται η διανομή στη Γαλλία εγχειριδίου που έχει ετοιμάσει η Γενική Γραμματεία ΄Αμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας (SGDSN) για να βοηθηθεί ο πληθυσμός στην προετοιμασία και την αντιμετώπιση «μεγάλων κινδύνων»: βιομηχανικά ατυχήματα, ακραία φυσικά φαινόμενα, κυβερνοεπιθέσεις ή στρατιωτικές συγκρούσεις.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου