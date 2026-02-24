«Τα γυρίζει» ο Κένεντι: Από «αντίπαλος» της Monsanto σε υποστηρικτή φυτοφαρμάκων του Τραμπ

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός για τους αγώνες του κατά των χημικών εταιρειών και των φυτοφαρμάκων, κάνει μια - αν μη τι άλλο - αναπάντεχη στροφή στη στάση του. Επί χρόνια ως δικηγόρος περιβαλλοντικών θεμάτων, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ αγωνίστηκε εναντίον ενός αμφιλεγόμενου συστατικού ζιζανιοκτόνου, γνωστού ως γλυφοσάτη, κερδίζοντας μάλιστα μια ιστορική υπόθεση εναντίον του χημικού γίγαντα Monsanto, υποστηρίζοντας ότι το ζιζανιοκτόνο Roundup συνέβαλε στον καρκίνο του πελάτη του.

Ενώ λοιπόν στο παρελθόν είχε στραφεί νομικά κατά της γνωστής πολυεθνικής εταιρείας αγροχημικής και γεωργικής βιοτεχνολογίας, τώρα υποστηρίζει εκτελεστική εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αύξηση παραγωγής της γλυφοσάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες!

Ο Κένεντι δημοσίευσε την Κυριακή το βράδυ μια μακροσκελή δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία αποκαλεί τα φυτοφάρμακα «τοξικά εκ κατασκευής», αλλά παρουσιάζει την κίνηση του Τραμπ ως απαραίτητη για τη γεωργική σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. «Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν δημιούργησε το τρέχον σύστημά μας - το κληρονόμησε», έγραψε ο Κένεντι. «Υποστηρίζω το Εκτελεστικό Διάταγμα του Προέδρου Τραμπ για την επιστροφή της παραγωγής γεωργικών χημικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον τερματισμό της σχεδόν πλήρους εξάρτησής μας από αντίπαλα έθνη».

Καθώς οι υποστηρικτές του κινήματος «Make America Healthy Again» του Κένεντι γίνονται ανυπόμονοι με μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, η οποία σε μεγάλο βαθμό αντιστάθηκε στις εκκλήσεις τους για ρύθμιση των φυτοφαρμάκων, μιλούν ανοιχτά για αυτό που θεωρούν προδοσία της υποστήριξής τους, σύμφωνα με το Associated Press. «Έχει περάσει ένας χρόνος. Δεν έχει γίνει τίποτα από την EPA για να μειωθεί η έκθεση των παιδιών και των οικογενειών μας σε φυτοφάρμακα», απάντησε στην ανάρτηση του Κένεντι ο Ζεν Χάνικατ, ιδρυτής του Moms Across America, εξέχων ακτιβιστής της MAHA. «Σε αγαπάμε Μπόμπι, αλλά αυτή η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει τον λόγο της».

Η αλλαγή πλεύσης του Κένεντι

Οι επικριτές του εκτελεστικού διατάγματος δήλωσαν ότι αποτελεί μέρος ενός μοτίβου που ευνοεί τους κατασκευαστές φυτοφαρμάκων, οι οποίοι υπερασπίζονται τα προϊόντα τους ως αυστηρά ελεγμένα από τις ρυθμιστικές αρχές για να διασφαλίσουν ότι δεν απειλούν την ανθρώπινη υγεία εάν χρησιμοποιούνται σωστά. Η αλλαγή πλεύσης του Κένεντι φαίνεται να βασίζεται σε λόγους εθνικής πολιτικής και γεωργικής σταθερότητας. Η εντολή προβλέπει ακόμη περιορισμένη νομική ασυλία για τους παραγωγούς, με στόχο την ενίσχυση της αλυσίδας παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τη διατήρηση της εθνικής αυτονομίας σε κρίσιμους τομείς.



Η στροφή αυτή προκαλεί αντιδράσεις, καθώς θεωρείται αντίθετη με την προηγούμενη δημόσια εικόνα του Κένεντι, που τον είχε θέσει στο πλευρό των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των οπαδών της δημόσιας υγείας. Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι η υποστήριξη της παραγωγής φυτοφαρμάκων, παρά τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία, σηματοδοτεί μια ραγδαία αλλαγή κατεύθυνσης από τις δεσμεύσεις του στο παρελθόν. Με αυτήν την εξέλιξη, ο Κένεντι βρίσκεται πλέον στην καρδιά μιας έντονα αντιπαρατιθέμενης συζήτησης για τη χρήση χημικών στη γεωργία και τον ρόλο των πολιτικών προσώπων στην ισορροπία ανάμεσα σε δημόσια υγεία, περιβαλλοντική προστασία και εθνική παραγωγή.