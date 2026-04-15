Τα μα μα και τα σα μάσατα!

Αν είσαι δικός μας θα βρεθεί τρόπος. Θα κάνουμε τα στραβά μάτια και στο τέλος τέλος, μπορούμε να προχωρήσουμε σε τίποτα «βαφτίσια» και θα ονομαστείς και επιστήμονας και ας μην είσαι. Και αν χρειαστεί θα βρούμε και αποδεικτικά ότι έχεις και σπουδές που δεν έχεις.

Και για να μην χάνεις και το χρόνο σου θα πας κάνα χρόνο χαλαρά σε καμιά σχολή της αρπαχτής, αλλά θα μείνει μεταξύ μας γιατί οι άλλες οι πανεπιστημιακές σχολές θέλουνε καμία πενταετία για να τελειώσεις και θα βγάλεις και τα μάτια σου στο διάβασμα. Έτσι θα περνάς για πτυχιούχος και ας μην είσαι και αν ποτέ χρειαστεί θα μοστράρεις για πτυχίο μια βεβαίωση, μόνο κοίταξε να είναι και στα αγγλικά να έχει ευρωπαϊκό αέρα που εντυπωσιάζει και τους ευρωλιγούρηδες.

Και όταν οι άλλοι -τα κορόιδα- θα τρώνε τα χρόνια τους στα θρανία, εσύ θα έχεις ήδη διοριστεί, και όπως είπαμε, ως επιστήμονας. Και δεν θα μείνουμε σε μια θεσούλα, όλο και κάποια δεύτερη ή και τρίτη δουλειά θα βρεθεί, ώστε και τα οικονομικά σου να είναι καλά και να αισθάνεσαι ότι πατάς σε στέρεο έδαφος. Και με μισθό κανονικό και με τα ένσημα κι όλα.

Μην καταλήξεις με καμία συνταξούλα κουτσουρεμένη που δεν θα φθάνει να την βγάλεις. Έτσι για να μαζέψεις καμιά δεκαπενταριά χιλιάδες ένσημα ώστε να θεώρησε και δουλευταράς. Να είσαι -ας πούμε- πενήντα έξι στα πενήντα επτά χρόνων και με τα ένσημα σου να φαίνεται ότι έχεις δουλέψει πενήντα χρόνια. Έχει και μια ηρωική διάσταση να είσαι στην βιοπάλη εξ απαλών ονύχων.

Αν σε φθονήσουν τίποτα ζηλιάρηδες που είσαι καλοβολεμένος, να θυμίσεις ότι αυτοί που τα λένε όλα αυτά είναι αριστεροί και εξ ορισμού τεμπέληδες. Και αν σε πιέσουν πολύ, ρίχτα στον διορθωτή που μπέρδεψε τα μ με τα ν που είναι και δίπλα δίπλα στο πληκτρολόγιο. Ενώ χωρίς αυταρέσκεια και πολλά πολλά, ας ομολογήσεις ότι είσαι ωραίος. Είναι γνωστό εξάλλου ότι οι ωραίοι έχουν χρέη.

Αρκεί εσύ ποτέ να μην ξεχνάς ότι το μεγαλύτερο χρέος είναι σε αυτούς που σε φρόντισαν. Για αυτό και εσύ δεν αρνήθηκες ποτέ να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου κάνοντας ό,τι έπρεπε. Έτσι έμεινες δίπλα στους έχοντες εξασφαλίζοντας μια μακάρια ζωή. Σε αυτούς που ήξεραν ότι για να έχεις πρέπει να ισχύει πολύ απλά: τα μα (τα δικά μας) μα (δικά μας) και τα σα (δικά σας) μάσατα (δηλαδή πάλι δικά μας).