Τα παιδιά με αυτισμό κινδυνεύουν περισσότερο από πεπτικά προβλήματα, δείχνει νέα έρευνα

Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμό φαίνεται πως αντιμετωπίζουν συχνότερα προβλήματα με το πεπτικό τους σύστημα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια. Οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερα από 470 παιδιά επί δέκα χρόνια και εντόπισαν σαφείς διαφορές ανάμεσα στα παιδιά με αυτισμό και σε εκείνα που δεν ανήκουν στο φάσμα.

Ο κίνδυνος για προβλήματα του πεπτικού

Από την αρχή της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Autism, τα παιδιά με αυτισμό εμφάνιζαν πάνω από 50% μεγαλύτερη πιθανότητα να υποφέρουν από φούσκωμα, δυσκοιλιότητα ή διάρροια. Με το πέρασμα των ετών, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, με τα αυτιστικά παιδιά να είναι σχεδόν τέσσερις φορές πιο επιρρεπή σε πεπτικές διαταραχές σε σχέση με τα υπόλοιπα. Η δυσκοιλιότητα φάνηκε να είναι το συχνότερο σύμπτωμα, ενώ δεν έλειψαν αναφορές και για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και αλλεργίες σε τροφές.

Τα προβλήματα αυτά δεν περιορίζονταν μόνο στο πεπτικό. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα παρουσίαζαν επίσης πιο έντονες εκδηλώσεις του αυτισμού, όπως άγχος, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, δυσκολίες στον ύπνο και προβλήματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η σύνδεση αυτή δείχνει ότι συνολικά η συμπεριφορά και η διάθεση του ατόμου μπορεί να επηρεάζεται σημαντικά από την υγεία του εντέρου.

Περιοριστικές δίαιτες και χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών

Όπως διαβάζουμε στη Daily Mail, ένα από τα πιθανά αίτια είναι οι ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες που συχνά χαρακτηρίζουν τα παιδιά με αυτισμό. Πολλά από αυτά επιλέγουν να τρώνε συγκεκριμένα φαγητά που θεωρούν «ασφαλή», αποφεύγοντας νέα τρόφιμα ή υφές. Αυτές οι περιοριστικές δίαιτες είναι συνήθως χαμηλές σε φυτικές ίνες και πλούσιες σε επεξεργασμένες τροφές, κάτι που οδηγεί εύκολα σε φούσκωμα και δυσκοιλιότητα.

Πώς η μικροβιακή ισορροπία επηρεάζει τον εγκέφαλο

Παράλληλα, άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα στο φάσμα συχνά παρουσιάζουν διαταραχή στη μικροβιακή ισορροπία του εντέρου τους, δηλαδή διαφορές στη σύνθεση των «καλών» και «κακών» βακτηρίων. Η ανισορροπία αυτή μπορεί να επιδεινώνει τα γαστρεντερικά συμπτώματα και να ενισχύει το άγχος ή τη δυσφορία.

Οι επιστήμονες από το UC Davis MIND Institute, που συντόνισαν τη μελέτη, θεωρούν πως η συστηματική παρακολούθηση των πεπτικών προβλημάτων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην καθημερινότητα των παιδιών με αυτισμό. Όπως σημείωσε η επικεφαλής της έρευνας, Δρ Κριστίν Γου Νόρνταλ, το ζητούμενο δεν είναι να εντοπιστεί μια μοναδική αιτία, αλλά να αντιμετωπιστεί το παιδί ολιστικά, δίνοντας σημασία και στην υγεία του εντέρου.

Η έρευνα ανέλυσε τις περιπτώσεις 322 ανηλίκων με διάγνωση αυτισμού και 153 χωρίς το σύνδρομο, ηλικίας από δύο έως δώδεκα ετών. Οι γονείς τους απαντούσαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με το πόσο συχνά τα παιδιά εμφάνιζαν συμπτώματα όπως κοιλιακό πόνο, φούσκωμα, δυσκολία στην κατάποση ή αίμα στα κόπρανα. Τα δεδομένα συλλέγονταν σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές — στη νηπιακή, την πρώιμη και τη μέση παιδική ηλικία — προκειμένου να παρακολουθηθεί η εξέλιξη των συμπτωμάτων με τον χρόνο.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά: σε κάθε στάδιο της ζωής, τα παιδιά με αυτισμό εμφάνιζαν περισσότερα και πιο συχνά πεπτικά προβλήματα από τα υπόλοιπα. Στην πρώτη φάση, σχεδόν τα μισά παρουσίαζαν κάποιο σύμπτωμα, ενώ στο τέλος της μελέτης ένα στα τρία εξακολουθούσε να έχει γαστρεντερικές ενοχλήσεις — έναντι μόλις 7% των παιδιών που δεν ανήκαν στο φάσμα.

Η μελέτη δεν προσδιορίζει ακριβώς γιατί τα πεπτικά προβλήματα είναι τόσο συχνά στα παιδιά με αυτισμό, ωστόσο υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση τους μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και στη συμπεριφορά. Η βελτίωση της διατροφής, η ενίσχυση της μικροβιακής ισορροπίας του εντέρου και η στενή συνεργασία γιατρών, ψυχολόγων και γονέων θεωρούνται κομβικά βήματα για την καλύτερη ποιότητα ζωής των παιδιών αυτών.