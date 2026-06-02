Τα παιδιά του Πούτιν μεγαλώνουν με νταντάδες από τη Δύση - Τα αστρονομικά ποσά και οι απαγορεύσεις

Την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν καταγγέλλει τη Δύση, μιλά για το ΝΑΤΟ ως υπαρξιακό αντίπαλο της Ρωσίας και παρουσιάζει τις δυτικές αξίες ως απειλή για τη ρωσική κοινωνία, τα παιδιά που φέρεται να έχει αποκτήσει με την Αλίνα Καμπάεβα μεγάλωναν, σύμφωνα με νέα ερευνητική έρευνα, μέσα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο αλλά βαθιά «δυτικό» περιβάλλον εκπαίδευσης.

Το ρωσόφωνο ερευνητικό project Sistema του Current Time, που συνδέεται με το Radio Free Europe/Radio Liberty, υποστηρίζει ότι απέκτησε πρόσβαση σε μεγάλο όγκο εγγράφων και αλληλογραφιών για την πρόσληψη ξένων γκουβερναντών και δασκάλων, οι οποίοι φέρεται να εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια για την οικογένεια του Ρώσου προέδρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα τελευταία οκτώ χρόνια τουλάχιστον 20 ξένοι παιδαγωγοί και γκουβερνάντες, κυρίως από δυτικές χώρες, πέρασαν από το κλειστό σύστημα φροντίδας και εκπαίδευσης των δύο αγοριών που αποδίδονται στον Πούτιν και την πρώην Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα.

Το Κρεμλίνο πάντως, δεν έχει αναγνωρίσει δημόσια ούτε την ύπαρξη αυτών των παιδιών ούτε τη σχέση του Ρώσου προέδρου με την Καμπάεβα.



Τα παιδιά να γίνουν μορφωμένοι Ευρωπαίοι

Η πιο εντυπωσιακή πτυχή της έρευνας δεν είναι μόνο η πολυτέλεια ή το κόστος της φροντίδας. Είναι η αντίφαση.

Την ώρα που η ρωσική κρατική ρητορική επιμένει στην απόρριψη της Δύσης, τα παιδιά του ανθρώπου που εκφράζει αυτή τη γραμμή φέρονται να εκπαιδεύονταν από Βρετανούς, Γερμανούς, Αυστριακούς, Ιρλανδούς, Νεοζηλανδούς, Νοτιοαφρικανούς και άλλους ξένους παιδαγωγούς.

Στόχος, σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται η Sistema, ήταν τα παιδιά να αποκτήσουν επίπεδο ξένων γλωσσών αντίστοιχο με εκείνο «μορφωμένων Ευρωπαίων».

Ήδη από πολύ μικρή ηλικία, ο μεγαλύτερος γιος, που σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες φέρεται να ονομάζεται Ιβάν και να έχει γεννηθεί το 2015, είχε στο πρόγραμμά του αγγλικά, γερμανικά και μουσική. Τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αναζητούνταν παιδαγωγοί και για τον μικρότερο γιο, τον Βλαντίμιρ, που φέρεται να γεννήθηκε το 2019.

Οι γκουβερνάντες δεν είχαν απλώς ρόλο δασκάλου. Έπρεπε να δημιουργούν γύρω από τα παιδιά ένα ολόκληρο περιβάλλον με στόχο τη βιωματική μάθηση: παιχνίδι, καθημερινότητα, δραστηριότητες, αναφορές, ακόμη και μικρές ρουτίνες φαγητού ή φροντίδας εντάσσονταν σε αυτό το κλειστό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η αυστριακή γκουβερνάντα που δεν ήξερε για ποιον θα δούλευε

Το ρεπορτάζ της Sistema ξεκινά με την ιστορία μιας 34χρονης Αυστριακής γκουβερνάντας, της οποίας το όνομα έχει αλλάξει για λόγους ασφαλείας.

Η γυναίκα είχε προετοιμαστεί για να εργαστεί στη Ρωσία ως παιδαγωγός ενός μικρού αγοριού. Είχε μαζί της εκπαιδευτικό υλικό για γερμανικά, βιβλία, κάρτες και σχέδια δραστηριοτήτων. Στις προτάσεις της περιλαμβάνονταν ακόμη και περίπατοι στο δάσος, με την ιδέα ότι η φύση θα βοηθούσε το παιδί να μάθει τη γλώσσα μέσα από βιωματική εμπειρία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα αρχικά φιλοξενήθηκε σε πολυτελή ξενοδοχεία, όμως στη συνέχεια βρέθηκε σε έναν απομονωμένο οικισμό κοντά στην περιοχή Βαλντάι, όπου βρίσκεται μία από τις πιο προστατευμένες προεδρικές κατοικίες του Πούτιν.

Η ίδια, όπως αναφέρεται, δεν γνώριζε ότι το παιδί για το οποίο προοριζόταν να εργαστεί ήταν, κατά τη Sistema, ο γιος του Ρώσου προέδρου και της Καμπάεβα. Η συνεργασία τελικά δεν προχώρησε, όμως η ιστορία της φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε αυτός ο μηχανισμός πρόσληψης: υψηλές αμοιβές, αυστηρή μυστικότητα, περιορισμένη πληροφόρηση για την ταυτότητα της οικογένειας.

Οι ξαδέλφες της Καμπάεβα και το «σύστημα» των προσλήψεων

Η Sistema αναφέρει ότι στα έγγραφα και στις αλληλογραφίες που μελέτησε δεν εμφανίζονται άμεσα τα ονόματα του Βλαντίμιρ Πούτιν ή της Αλίνα Καμπάεβα. Οι εργοδότες περιγράφονται συνήθως ως «η οικογένεια» ή «οι γονείς».

Το ερευνητικό project εξηγεί ότι οδηγήθηκε στο συμπέρασμα για την ταυτότητα της οικογένειας μέσα από ένα σύνολο ενδείξεων: τα ονόματα και τις ηλικίες των παιδιών, τις τοποθεσίες που αναφέρονται στα έγγραφα, τις μετακινήσεις προς Βαλντάι και Σότσι, τις φωτογραφίες που συνόδευαν εκπαιδευτικές αναφορές, αλλά και τον ρόλο δύο γυναικών που, σύμφωνα με την έρευνα, είναι ξαδέλφες της Καμπάεβα.

Πρόκειται για την Ολέσια Φεντίνα και την Εκατερίνα Γκολοβάτσεβα, οι οποίες φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των προσλήψεων, των οικονομικών και των οργανωτικών ζητημάτων γύρω από τους ξένους παιδαγωγούς.

Η μία εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της οικογένειας και μεταφέρει τις επιθυμίες των γονέων για την εκπαίδευση, ενώ η άλλη φέρεται να χειρίζεται πρακτικά και οικονομικά θέματα. Οι υποψήφιοι παιδαγωγοί, σύμφωνα με τη Sistema, περνούσαν από διαδικασίες επιλογής μέσω elite γραφείων προσωπικού, όπως συμβαίνει σε πολύ εύπορες οικογένειες - μόνο που εδώ το επίπεδο μυστικότητας ήταν ασυνήθιστα υψηλό.

Κανόνες, έλεγχοι και καραντίνα

Πίσω από την εικόνα των υψηλών αμοιβών, το ρεπορτάζ περιγράφει ένα εργασιακό περιβάλλον ασφυκτικού ελέγχου.

Οι γκουβερνάντες φέρονται να υπέγραφαν συμβόλαια που προέβλεπαν αυστηρή εμπιστευτικότητα, απαγόρευση δημοσιεύσεων στα social media, περιορισμό στη χρήση κινητών την ώρα της εργασίας, κανόνες εμφάνισης και συμπεριφοράς, αλλά και λεπτομερείς οδηγίες για το τι μπορούσαν και τι δεν μπορούσαν να συζητήσουν με τα παιδιά.

Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στους υγειονομικούς ελέγχους. Οι παιδαγωγοί έπρεπε να περνούν από ιατρικές εξετάσεις, να ενημερώνουν για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας και, σε αρκετές περιπτώσεις, να ζουν σε καθεστώς αυστηρού περιορισμού.

Ακόμη και πριν από την πανδημία, σύμφωνα με τη Sistema, υπήρχαν αναφορές σε καραντίνα για μέλη του προσωπικού. Μετά το 2020, οι περιορισμοί έγιναν ακόμη πιο έντονοι. Σε αλληλογραφία που επικαλείται η έρευνα, εξηγείται σε μία γκουβερνάντα ότι δεν μπορεί να βγει μόνη της στην πόλη, ούτε για ψώνια, ούτε για θέατρο, ούτε για μουσείο. Ό,τι χρειαζόταν, θα το παρήγγελλαν για εκείνη.

Κάποιοι από τους ξένους παιδαγωγούς, δύσκολα μπορούσαν να αντέξουν αυτή την απομόνωση. Ένας Βρετανός δάσκαλος, σύμφωνα με την έρευνα, ζήτησε άδεια λόγω εξουθένωσης από τη ζωή σε καθεστώς καραντίνας.

Οι απαγορευμένες συζητήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι όροι που φέρονται να αφορούσαν το περιεχόμενο της διαπαιδαγώγησης.

Σύμφωνα με τη Sistema, στα συμβόλαια υπήρχε ρητή απαγόρευση να επιβάλλει ο παιδαγωγός τις θρησκευτικές, πολιτικές ή ιδεολογικές του απόψεις. Παράλληλα, απαγορευόταν να θίγονται θέματα σεξουαλικής αγωγής χωρίς προηγούμενη έγκριση των εργοδοτών, ενώ γινόταν ειδική αναφορά στα ΛΟΑΤΚΙ θέματα, τα οποία δεν έπρεπε να συζητούνται.

Το σημείο αυτό δείχνει πως, ακόμη κι αν η εκπαίδευση των παιδιών φέρεται να είχε έντονα δυτικό γλωσσικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα, οι ιδεολογικές κόκκινες γραμμές παρέμεναν απολύτως ευθυγραμμισμένες με τη συντηρητική γραμμή του Κρεμλίνου.

Με άλλα λόγια, δυτικές γλώσσες, δυτικοί παιδαγωγοί, ευρωπαϊκό επίπεδο εκπαίδευσης - αλλά αυστηρή προστασία από ό,τι η ρωσική εξουσία περιγράφει ως «ξένες» ή «αντίθετες» αξίες.

Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια τον χρόνο



Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης είναι εξίσου αποκαλυπτικό.

Η Sistema υποστηρίζει ότι μελέτησε συμβόλαια, τραπεζικές πληρωμές και οικονομικές αναφορές που επιτρέπουν μια εκτίμηση για το κόστος του ξένου προσωπικού. Σύμφωνα με την έρευνα, η «ευρωπαϊκή» γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών φέρεται να κόστιζε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια τον χρόνο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μηνιαίες αμοιβές παιδαγωγών έφταναν σε επίπεδα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τον μέσο μισθό στη Ρωσία. Η Sistema αναφέρει ότι τον Ιανουάριο του 2026 εργάζονταν για την οικογένεια τουλάχιστον τρεις ξένες νταντάδες ή γκουβερνάντες, με συνολικές πληρωμές εκατομμυρίων ρουβλίων για έναν μόνο μήνα.

Οι πληρωμές, όπως υποστηρίζει το ρεπορτάζ, περνούσαν μέσα από περίπλοκες δομές, ενώ ορισμένα ποσά εμφανίζονταν ως αμοιβές για «μεταφραστικές υπηρεσίες».

Μια οικογένεια πίσω από τείχη μυστικότητας

Το άρθρο της Sistema τελειώνει με μια εικόνα σχεδόν κλειστοφοβική: ξένοι δάσκαλοι, παιδιά που μεγαλώνουν μακριά από τη δημόσια θέα, κατοικίες στο Βαλντάι και στο Σότσι, αυστηροί υγειονομικοί έλεγχοι, καθημερινές αναφορές, κωδικά ονόματα, καραντίνες, συμβόλαια και μια οικογένεια που δεν κατονομάζεται.

Η ζωή των παιδιών του Πούτιν παραμένει ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο δεν επιβεβαιώνει, δεν σχολιάζει, δεν εξηγεί.

Όμως οι διαρροές, τα έγγραφα και οι ερευνητικές αποκαλύψεις σχηματίζουν σταδιακά μια εικόνα: πίσω από τη βιτρίνα της αντιδυτικής ρητορικής, η ίδια η κορυφή της ρωσικής εξουσίας φαίνεται να αναζητά για τους δικούς της ανθρώπους ακριβώς αυτό που αρνείται συμβολικά στους άλλους - πρόσβαση σε δυτική εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και έναν κόσμο που δημοσίως παρουσιάζεται ως απειλή.