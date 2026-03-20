Τα παράδοξα της οδού Πατησίων

Στα της Νέας Αριστεράς παραμένω γιατί και την επόμενη εβδομάδα θα μας απασχολήσουν τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του κόμματος με την επικείμενη παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση.

Μέσα στα πολλά παράδοξα που συμβαίνουν στη γειτονιά της κεντροαριστεράς θα πρέπει να επισημάνουμε το εξής:

Αυτή τη στιγμή στη Νέα Αριστερά γίνεται μια προσπάθεια να διατηρηθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα προκειμένου το κόμμα να μη χάσει τα προνόμια που έχει στο κοινοβούλιο και όχι μόνο. Απλά αναζητείται το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Αλέξη Χαρίτση.

Στο κόμμα, χρέη προσωρινού προέδρου θα έχει ο γραμματέας Γαβριήλ Σακελλαρίδης που είναι ένα από τα πρόσωπα που συζητούνται ώστε να αναλάβει τα ηνία του κόμματος.

Τι θα γίνει όμως εάν ο κ. Χαρίτσης και οι όποιοι άλλοι από την κοινοβουλευτική ομάδα δεχθούν έστω και το παραμικρό «νεύμα» από την πλευρά Τσίπρα;

Παράδοξα όλα όσα συμβαίνουν στη Νέα Αριστερά. Ένα κόμμα που παράγει ειδήσεις δυσανάλογα πυκνότερες από το μέγεθός του.