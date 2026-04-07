Τα πρακτικά της ιστορικής Συνδιάσκεψης της Λωζάννης τώρα και στα ελληνικά - «Φως» στην αλήθεια

Τα πρακτικά των διαπραγματεύσεων και το σχέδιο όρων συνθήκης ειρήνης της ιστορικής Συνδιάσκεψης Της Λωζάννης για τα ζητήματα της Εγγύς Ανατολής, μεταφρασμένα πλέον και στα ελληνικά, αποτελούν πια «κτήμα» της ελληνικής Βουλής.

Το συγκεκριμένο ιστορικό ντοκουμέντο απέκτησε εκδοτική μορφή μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, Νικόλαος Οζούνογλου, προς τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος έδωσε άμεσα τη συναίνεση του για τη δημιουργία του έργου.



Ο τόμος των 900 σελίδων, που θα διανεμηθεί σε όλους τους βουλευτές, αναλύει με κάθε λεπτομέρεια τις διαπραγματεύσεις και τους όρους Συνθήκης Ειρήνης, που διαμορφώθηκαν από τις 20 Νοεμβρίου 1922 ως τις 4 Φεβρουαρίου 1923 στη Λωζάννη μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.



Σύμφωνα με τα επίσημα διπλωματικά ντοκουμέντα, που υπάρχουν μετά από δεκαετίες και στην ελληνική γλώσσα, «πέφτουν στο κενό» οι «a la carte» τοποθετήσεις της γείτονας χώρας για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.



«Αποτελεί μία έκδοση, που δίδει στην αληθινή τους διάσταση τα γεγονότα της Λωζάννης και όπως επιχειρεί να τα παραγράψει ή αλλοιώσει η Τουρκία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Αξίζουν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία στον πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινοπουλιτών, Νίκο Οζούνογλου. Η Βουλή δεν υπήρχε περίπτωση να μην ανταποκριθεί θετικά στην προσπάθειά του…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Την ιστορική αυτή έκδοση, που εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία, παρέδωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον οποίο δέχθηκε στο γραφείο του. Ο κ. Ν. Οζούνογλου ανέφερε ότι η Ομοσπονδία ανέλαβε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει τη μετάφραση των πρακτικών στα 100 χρόνια της Συνθήκης της Λωζάννης. Αυτό επιτεύχθηκε με προσφορά δέκα εθελοντών αρχικά και μετά τριών επιμελητριών. Ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον πρόεδρο της Βουλής, που ενστερνίστηκε τη συγκεκριμένη προσπάθεια και βοήθησε να εκδοθεί αυτό το κείμενο, καθώς και τις τρεις εθελόντριες επιμελήτριες, κυρίες Άννα Φραντζή, Ροδάνθη Σκουρτέλη και Μαρουσώ Τσιριγωτάκη, η συνεισφορά των οποίων υπήρξε πολύτιμη.



Τα επίσημα πρακτικά ήταν αρχικά στη γαλλική γλώσσα και μεταφράστηκαν ταυτόχρονα και στην αγγλική, φέροντας ισοδύναμο νομικό κύρος. Τα Πρακτικά της Συνδιάσκεψης της Λωζάννης, αποτελούν σημαντικό ιστορικό τεκμήριο μιας κρίσιμης μεταβατικής περιόδου του 20ου αιώνα, όπου χαράχθηκαν νέα σύνορα και ισορροπίες μετά την κατάρρευση αυτοκρατοριών. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, καλύπτουν θέματα όπως η αναδιάταξη συνόρων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η ανταλλαγή πληθυσμών και οι αποζημιώσεις περιουσιών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τις ελληνικές κοινότητες στην Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση αυτών των ιστορικών γεγονότων και των διεθνών δεσμεύσεων που τα συνοδεύουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ