Τα πρώτα χελωνάκια του 2026 έκαναν την εμφάνισή τους στη Ζάκυνθο
Οδηγίες από τον Σύλλογο «ΑΡΧΕΛΩΝ» για τους επισκέπτες των παραλιών.
Ξεκίνησε η περίοδος εκκόλαψης των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα για το 2026, τη χώρα που, όπως αναφέρει ο ΑΡΧΕΛΩΝ, φιλοξενεί τις περισσότερες φωλιές του είδους στη Μεσόγειο.
Τα πρώτα χελωνάκια, λοιπόν, εμφανίστηκαν στην παραλία της Δάφνης, στη Ζάκυνθο. Η ομάδα του Συλλόγου ανακάλυψε τα μικροσκοπικά ίχνη των νεοσσών ξημερώματα της Τρίτης 14 Ιουλίου και ενημέρωσε σχετικά την τοπική Μονάδα Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ. Τις επόμενες εβδομάδες, χιλιάδες θα ξεκινήσουν το πρώτο και πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής τους: από τη φωλιά προς τη θάλασσα.
Πώς να βοηθήσετε αν δείτε χελωνάκια
Όπως σημειώνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ, την περίοδο που οι φωλιές εκκολάπτονται, όσοι βρεθούν κοντά στις παραλίες ωοτοκίας αλλά και όσοι συναντήσουν χελωνάκια σε άλλες περιοχές που φιλοξενούν σποραδικά φωλιές, είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν σωστά. Τα μικρά χελωνάκια είναι εξαιρετικά ευάλωτα σ΄ αυτό το στάδιο της ζωής τους.
Για τον λόγο αυτό αν βρίσκεστε σε περιοχή με φωλιές:
- Αποφύγετε την παραλία το βράδυ: Εκκολάπτονται συνήθως νύχτα, και μπορεί κατά λάθος να τα πατήσετε
- Κλείστε τα τεχνητά φώτα στην παραλία: Τα χελωνάκια προσανατολίζονται προς το έντονο φως και έτσι χάνουν το δρόμο τους για τη θάλασσα.
Αν συναντήσετε χελωνάκια:
- Μην τα αγγίζετε: Πρέπει να έχουν ελάχιστη επαφή με ανθρώπους
- Μην τα ρίχνετε στη θάλασσα: Είναι κρίσιμο να ακολουθήσουν μόνα τους τη διαδρομή ως το νερό
- Μην χρησιμοποιείτε φλας: Το τεχνητό φως μπορεί να τα αποπροσανατολίσει
- Προστατέψτε τα από τον ήλιο: Κάντε τους σκιά με το σώμα ή την πετσέτα σας
- Απομακρύνετε εμπόδια ή ζώα από τη διαδρομή τους: Βοηθήστε τα να φτάσουν στη θάλασσα χωρίς κινδύνους.