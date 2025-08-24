Τα στρινγκ μπικίνι ήρθαν για να μείνουν: Μια μόδα από τα παλιά που ξανάγινε mainstream

Θα έλεγε κανείς ότι είναι πλέον η κυρίαρχη τάση στα γυναικεία μαγιό. Τα στρινγκ μπικίνι, στα οποία το κάτω μέρος αφήνει ακάλυπτο ένα κομμάτι από τα οπίσθια, είναι πλέον η πιο συνήθης επιλογή και ανεβάζουν στα ύψη τη θερμοκρασία στις παραλίες.

Η μόδα των στρινγκ μπικίνι δεν περιορίζεται βέβαια στις ελληνικές παραλίες, αλλά αποτελεί διεθνή τάση και, όπως σημειώνεται σε ρεπορτάζ του Guardian για το θέμα, δεν αφορά μόνο τις χώρες με θάλασσα αλλά οπουδήποτε μπορεί να κολυμπήσει κανείς και οπουδήποτε μπορεί να εμφανιστεί με μαγιό.

Μια αναζήτηση για «στρινγκ μπικίνι» (ή thong bikini όπως είναι ο διεθνής όρος) σε διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών εμφανίζει εκατοντάδες αποτελέσματα, σε δεκάδες διαφορετικά στυλ και σε διαφορετικούς «βαθμούς» ως προς το πόσο αποκαλυπτικό μπορεί να γίνει το κάτω μέρος.

Οι μεγάλες γνωστές μάρκες όπως τα H&M, Calzedonia και τα Zara, προσφέρουν επίσης στρινγκ μπικίνι στα προϊόντα τους. Και όπως συμβαίνει με κάθε τέτοια τάση, υπάρχουν πολλές influencers ή celebrities που αλληλοτροφοδοτούν αυτή τη μόδα, ανεβάζοντας στο Instagram «καυτά» στιγμιότυπα, συνήθως από ξέγνοιαστες στιγμές διακοπών.

Η Ντούα Λίπα, η Χάιντι Κλουμ, η Σοφία Βεργκάρα, η Νικόλ Σέρζινγκερ, η ράπερ Lizzo, αλλά -φυσικά- και πολλές Ελληνίδες celebrities ανεβάζουν συνεχώς φωτογραφίες, ποζάροντας με στρινγκ μπικίνι.

«Δεν θα πω ψέματα, ήταν αγχωτικό στην αρχή», λέει η 29χρονη Βικτόρια, μιλώντας στον Guardian, η οποία φόρεσε στρινγκ μπικίνι για πρώτη φορά σε ένα solo ταξίδι της στη Νάπολη.

Όπως λέει, μέρος της γοητείας αυτού του τύπου μαγιό, είναι ότι αποφεύγεις τις έντονες «γραμμές» που αφήνουν τα μαγιό με μεγαλύτερη κάλυψη.

«Έβλεπα στρινγκ μπικίνι παντού και ήθελα να φορέσω κι εγώ ένα. Αλλά μετά το σκέφτηκα, είναι λίγο αδέξιο. Οι άντρες φορούν αυτά τα μικροσκοπικά μαγιό όπου βλέπεις τα πάντα, οπότε γιατί να μην μπορώ να φορέσω αυτό; Επιπλέον, ήταν πραγματικά άνετο», είπε.

Η «επανάσταση» του μικροσκοπικού μπικίνι μπορεί να ήρθε στο προσκήνιο αυτό το καλοκαίρι, αλλά η τάση διαμορφώνεται εδώ και χρόνια.

Το 2023, οι New York Times δήλωσαν ότι «περισσότερες γυναίκες υιοθετούν τη φιλοσοφία του ‘το λιγότερο είναι περισσότερο’ όσον αφορά τα ρούχα παραλίας.

Την ίδια χρονιά, η ιστοσελίδα μόδας Who What Wear αποκάλεσε τα στρινγκ μπικίνι την «αμφιλεγόμενη τάση στα μαγιό που θα δείτε σε κάθε παραλία αυτό το καλοκαίρι».

Το 2024, η ιστοσελίδα της Νέας Ζηλανδίας The Spinoff ρώτησε: «Γιατί τώρα κάθε κάτω μέρος σε μπικίνι είναι στρινγκ;».

«Νομίζω ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή συνείδησης του σώματος -μια πολύ πιο εκφραστική στιγμή», τονίζει ο Shaun Cole, αναπληρωτής καθηγητής μόδας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον.

«Οι άνθρωποι λένε: ‘Είναι το σώμα μου και μπορώ να το δείξω με τρόπους που επιλέγω, και αν αυτό περιλαμβάνει το να φοράω ρούχα που μερικές φορές θεωρούνται κοινωνικά απαράδεκτα, τότε θα κάνω αυτό», σημειώνει ο ίδιος.

Η Gen Z και η αυτοπεποίθηση των σωμάτων

Η Gen Z θεωρείται λιγότερο διατεθειμένη να περιορίζεται σε ρούχα που προσαρμόζονται σε συγκεκριμένους σωματότυπους και κάποια άλλα σώματα «δεν πρέπει» να τα φορούν.

Με άλλα λόγια, κάποτε τα στρινγκ μπικίνι μπορεί να ήταν μια επιλογή που θεωρείται ότι ταιριάζει κυρίως σε μοντέλα ή σε γυναίκες που έχουν τον «κατάλληλο» σωματότυπο για να τα φορέσουν. Η αντίληψη αυτή, ειδικά στην Gen Z, δεν υπάρχει πια. Και αυτός είναι και ένας επιπλέον λόγος που τα στρινγκ μπικίνι κατασκευάζονται σε μια μεγαλύτερη -και ακόμα πιο συμπεριληπτική- γκάμα μεγεθών, ενώ διατίθενται στην αγορά με μεγαλύτερη ποικιλία.

«Γυναίκες όλων των σχημάτων και μεγεθών στρέφονται σε πιο τολμηρά κοψίματα με πραγματική αυτοπεποίθηση, ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτισμικής στροφής προς τη θετικότητα του σώματος (body positivity) και την αυτοέκφραση, κάτι που είναι υπέροχο να βλέπουμε», σημειώνει από την πλευρά της η Aliya Wilkinson, ιδρύτρια της μάρκας μαγιό Ôsalé. Η μάρκα της δεν προσφέρει ακόμα στρινγκ μαγιό, αλλά σχεδιάζει κάτι τέτοιο για το μέλλον.

Η «μανία» με τα οπίσθια

«Στη δύση, η μόδα έχει βρει εδώ και καιρό τρόπους να ‘μεγαλώνει’ τα οπίσθια και να δίνει έμφαση σε αυτό το μέρος του γυναικείου σώματος», λέει η Ρομπέρτα Σασατέλι, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και συν-συγγραφέας του «Body and Gender».

«Αυτό ίσως συμβαίνει επειδή τα οπίσθια θεωρούνται πολύ αισθησιακά, αλλά δεν σχετίζονται με την αναπαραγωγή. Επειδή σχετίζονται απόλυτα με την απόλαυση, δίνουν μια πιο απελευθερωμένη αίσθηση», επισημαίνει.

Ωστόσο, η τάση αυτή συνδέεται και με την δημοφιλία των αισθητικών επεμβάσεων, που «κρύβουν» και αρκετούς κινδύνους, όπως

Η τάση αντικατοπτρίζεται στη δημοτικότητα των δυνητικά επικίνδυνων αισθητικών επεμβάσεων, όπως η βραζιλιάνικη ανόρθωση γλουτών.

Η «σμίλευση» των τέλειων οπισθίων έχει επίσης γίνει κάτι σαν εμμονή μέσω της γυμναστικής. Το 2018, η αθλητικογράφος Άννα Κέσελ σημείωσε ότι «η έμφαση σε σφιχτά ή ‘ζουμερά’ οπίσθια έχει πλέον ξεπεράσει την επίπεδη κοιλιά ως βασικός στόχος της γυμναστικής στα mainstream γυναικεία περιοδικά υγείας». Μία ολοένα αυξανόμενη σειρά μαθημάτων γυμανστικής είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στα οπίσθια.

«Πορνογραφικοποίηση» του πολιτισμού

Ο Cole υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει και άλλος λόγος για τον οποίο περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να φορούν λιγότερα. «Θα μπορούσε να συνδεθεί με αυτό που έχει ονομαστεί «πορνογραφικοποίηση» του πολιτισμού και του στυλ», λέει, επικαλούμενος μια ιδέα που πρότεινε η ιστορικός μόδας Pamela Church Gibson.

«(Είναι) βασισμένο σε ένα στυλ που έχει προέλθει από την πορνογραφία -στα σημεία όπου ντύνονται οι αστέρες της πορνογραφίας- το οποίο περιλαμβάνει ρούχα όπως μικροσκοπικά μπικίνι ή εσώρουχα τύπου στρινγκ. Υπάρχει μια αποδοχή αυτού του στυλ χωρίς οι άνθρωποι να συνειδητοποιούν πραγματικά από πού προέρχεται. Η δημοτικότητα εκπομπών όπως το Love Island, όπου οι άνθρωποι είναι εκεί για να επιδείξουν το σώμα τους ως τρόπο προσέλκυσης ενός συντρόφου, συνδέεται και πάλι με αυτή την πορνογραφικοποίηση του στυλ», σημειώνει ο ίδιος.

Τα στρινγκ μπικίνι έχουν ιστορία και... όχι μόνο γυναικεία

Χαρακτηριστικό είναι βέβαια ότι ενώ σήμερα επιλέγουν κυρίως γυναίκες τα στρινγκ δίπλα στην πισίνα, αυτό δεν ίσχυε πάντα. Η παλαιότερη εκδοχή του στυλ θεωρείται ότι είναι το αρχαίο «περίζωμα», που φορούσαν οι άνδρες.

Τα σύγχρονα στρινγκ λέγεται ότι υιοθετήθηκαν το 1939, όταν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Φιορέλο Λα Γκουάρντια, διέταξε τις showgirls να καλύπτονται αντί να εμφανίζονται γυμνές στην Παγκόσμια Έκθεση της πόλης.

Όσον αφορά τα σύγχρονα μπικίνι, η δημιουργία τους αποδίδεται κυρίως στον Αυστριακό-Αμερικανό σχεδιαστή μόδας Ρούντι Γκέρνραϊχ, ο οποίος δημιούργησε επίσης το μονοκίνι ή «τόπλες μπικίνι». Η σχεδίασή τους ήρθε ως απάντηση στην απαγόρευση του γυμνού σε δημόσιο χώρο από το δημοτικό συμβούλιο του Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένης της γυμνής ηλιοθεραπείας, το 1974.

Σύγχρονες απαγορεύσεις και... δισταγμοί

Βέβαια, το στρινγκ μπικίνι έχει προκαλέσει παρόμοιες απαγορεύσεις πιο πρόσφατα. Τον Ιανουάριο, ένα συμβούλιο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας απαγόρευσε τα στρινγκ και (τα ακόμα πιο αποκαλυπτικά) G-string στις δημόσιες πισίνες του.

Αρκετές γυναίκες έχουν επίσης συλληφθεί επειδή φορούν στρινγκ μπικίνι στο Μίρτλ Μπιτς της Νότιας Καρολίνα, όπου αυτό το στυλ απαγορεύεται. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Greenwich Leisure Ltd, η οποία διαχειρίζεται 240 κέντρα αναψυχής με την επωνυμία Better, απαιτεί από τους κολυμβητές να φορούν «μπικίνι πλήρους κάλυψης», κάτι που ένας εκπρόσωπος δήλωσε πως υπονοούσε «ότι τα στρινγκ δεν θα ήταν αποδεκτά».

Αλλά ακόμη και όταν τα στυλ στρινγκ δεν απαγορεύονται, πολλές γυναίκες που φορούν μπικίνι παραμένουν αμήχανες.

«Έχω ένα, αλλά το έχω φορέσει μόνο μία φορά, όταν εγώ και ο σύντροφός μου μέναμε σε μια ιδιωτική βίλα στην Πορτογαλία», λέει η 33χρονη Ρεβέκκα. Ακόμα και τότε, λέει, ένιωθε λίγο υπερβολικά εκτεθειμένη. «Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος θα φορούσε ένα σε οικογενειακές διακοπές, για παράδειγμα. Τα στρινγκ μπικίνι μου φαίνονται αρκετά σεξουαλικά, οπότε μου φαίνεται ακατάλληλο», τονίζει.

Για την Ρομπέρτα Σασατέλι, ο λόγος που τα στρινγκ μπικίνι είναι στη μόδα δεν προκαλεί τόσο μεγάλη έκπληξη. «Το στρινγκ δεν έχει εξαφανιστεί ποτέ εντελώς», λέει. «Αλλά για τους ανθρώπους που είναι στην εφηβεία και στα 20 τους, δεν είναι πραγματικά 'στη μόδα'. Μόλις (η βιομηχανία της μόδας) ξεχάσει κάτι, τότε μπορεί να ανακτηθεί -και δημιουργεί μια μικρή αίσθηση καινοτομίας».