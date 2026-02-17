Τάκης Θεοδωρικάκος: «Θα δημιουργηθούν 1.600 θέσεις εργασίας από 112 επενδυτικά σχέδια»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (17/2) στο Actio24 αναφέρθηκε σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα κατά τη συνέντευξή του, αναδεικνύοντας τόσο ιστορικές όσο και οικονομικές πτυχές της επικαιρότητας.

Αρχικά, μιλώντας για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε την ακαδημαϊκό ως «μια ριζοσπαστική φωνή», αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της στην ανάδειξη ιστορικών γεγονότων και πολιτισμικών αξιών της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέγοντας ότι «είναι τμήμα της ελληνικής ιστορίας», τονίζοντας την ανάγκη να διατηρείται ζωντανή η συλλογική μνήμη.

Οικονομία που επιστρέφει στην ανάπτυξη

Στον τομέα της εργασίας και των μισθών, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 13%, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 36% κατά την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ, δείχνοντας μια σαφή βελτίωση στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Επίσης, τόνισε ότι, με τον νέο επενδυτικό νόμο, 112 επενδυτικά σχέδια θα δημιουργήσουν 1.600 νέες θέσεις εργασίας, προωθώντας την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη σε όλη τη χώρα.

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισήμανε ακόμη ότι η χώρα μας αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική της θέση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και ανοίγει δρόμους για συνεργασίες και επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς.



«Θα ήθελα ο κ. Σαμαράς να ξανασκεφτεί μια σειρά από πράγματα»

«Σέβομαι την πορεία και την προσφορά του κυρίου Σαμαρά» είπε σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό αλλά και πρώην πρόεδρο του κόμματος. «Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια μεγάλη αποστασιοποίηση και μία κόντρα. Θα ήθελα να ξανασκεφτεί μια σειρά πράγματα γιατί ψυχικά ο κόσμος της ΝΔ τον αντιμετωπίζει ως άνθρωπο της παράταξης», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση προασπίζει το εθνικό συμφέρον» και ακολουθεί πολιτικές «προς όφελος» του ελληνικού λαού. Ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την Ελλάδα το 2030 ενώ εξέφρασε την άποψη πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης «δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους».