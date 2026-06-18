Ταμίλα Κουλίεβα: «Δεν με φλερτάρουν στον δρόμο γιατί είμαι πολύ αυστηρή»

Την Ταμίλα Κουλίεβα συνάντησε η κάμερα του Happy Day και την ρώτησε μεταξύ άλλων για την προσωπική της ζωή, αλλά και για το πώς είναι ως χαρακτήρας.

«Δυστυχώς δεν είμαι πολύ αυστηρή γενικά και όταν γίνομαι, μετά έχω τύψεις. Και επειδή μάλλον είχα ακούσει στην παιδική μου και εφηβική ηλικία πολλά «όχι», προσπαθώ να μην τα λέω στο παιδί μου».



Και συνέχισε εξηγώντας ότι τα πράγματα ως προς την αυστηρότητα του χαρακτήρα της αλλάζουν όσον αφορά στο φλερτ: «Νομίζω ότι είμαι πολύ αυστηρή για να με φλερτάρουν στον δρόμο. Δεν ξέρω, προσπαθώ να καταλάβω τον εαυτό μου κι εγώ, τι συμβαίνει με εμένα».