Αυτά είναι τα αγαπημένα φαγητά των ηγετών του κόσμου - Ποιος τρελαίνεται για παγωτό φυστίκι

Συνήθως τους βλέπουμε με κοστούμια, γραβάτες και καλογυαλισμένα παπούτσια ή με αυστηρά σύνολα κι όταν πρόκειται να παραστούν σε κάποιο επίσημο δείπνο ή γεύμα, το πιθανότερο είναι ότι θα κληθούν να γευτούν εξεζητημένα πιάτα, φτιαγμένα από διάσημους σεφ. Οι ηγέτες του κόσμου ωστόσο, είναι κι αυτοί άνθρωποι. Κι έχουν τις γαστρονομικές τους «αδυναμίες», που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ πιο «ταπεινές».

Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas παρουσίασε τα αγαπημένα πιάτα ορισμένων από τους πιο σημαντικούς ηγέτες χωρών του πλανήτη. Και είναι μια λίστα που περιλαμβάνει τα πάντα. Από fast food και λουκάνικα, μέχρι πιο εκλεπτυσμένες γεύσεις, όπως cordon bleu και σολωμό.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι γνωστό ότι έχει «τσακωθεί» με την υγιεινή διατροφή. Γι' αυτό και δεν προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι αγαπημένο του πιάτο είναι ό,τι έχει να κάνει με fast food. Τρώει δύο-δύο τα Big Mac, αδειάζει... κουβάδες KFC και όλα αυτά τα συνοδεύει με μια διαιτητική Cola. Σας θυμίζει κάτι αυτό;

(IMAGO / ZUMA Press Wire)

Όταν θέλει πάντως να φάει λίγο πιο υγιεινά, επιλέγει κυρίως κάποια μπριζόλα, η οποία θέλει να είναι very well done (κοινώς πάρα πολύ καλά ψημένη, κάτι που οι γευσιγνώστες λένε ότι καταστρέφει τη γεύση του κρέατος). Και τη συνοδεύει με... κέτσαπ.

Τα αγαπημένα πιάτα του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια λίστα που μοιάζει περισσότερο με τις επιλογές του μενού για ένα πάρτι γενεθλίων ενός 11χρονου παρά με τη διατροφή του κορυφαίου ηγέτη του κόσμου.

Βλαντίμιρ Πούτιν

Eίναι ένας άνθρωπος που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ούτε και τη διατροφή του, ωστόσο λέγεται ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας ελέγχει κάθε γεύμα του, για να διαπιστώσει αν περιέχει δηλητήριο. Αν και ο ίδιος προσπαθεί να κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική του ζωή, έχει διαρρεύσει η αγάπη του Βλαντίμιρ Πούτιν για το παγωτό και ειδικά για το παγωτό φυστίκι.

Επίσης είναι λάτρης του αρνίσιου κρέατος, ενώ η διατροφή του περιλαμβάνει πολλά πιάτα με ψάρια, που τον βοηθούν να διατηρεί το καλογυμνασμένο σώμα του.

Σι Τζινπίνγκ

Ο Κινέζος πρόεδρος μένει πιστός στις παραδόσεις, αλλά πού και πού κάνει μια γαστρονομική ατασθαλία επιλέγοντας το... απόλυτο street food των Βρετανών, που δεν είναι άλλο από τα fish and chips. Πρόκειται για φιλετάκια ψαριού και τηγανητές πατάτες που στην παραδοσιακή μορφή τους σερβίρονται μέσα σε ένα χωνάκι φτιαγμένο από εφημερίδα.

Baozi (Freepik)

Ο πρόεδρος της Κίνας αγαπά επίσης τα baozi ή απλά bao. Πρόκειται για μικρά ψωμάκια με γέμιση. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές (με κρέας ή χορτοφαγικά), ενώ τα ψωμάκια συνήθως ψήνονται στον ατμό. Επίσης, λατρεύει τα jiaozi, που είναι ένα είδος κινέζικου ζυμαρικού. Συνήθως αποτελούνται από γέμιση κιμά ή λαχανικών τυλιγμένη σε ένα λεπτό τυλιγμένο κομμάτι ζύμης, το οποίο στη συνέχεια σφραγίζεται πιέζοντας τις άκρες μεταξύ τους. Στη συνέχεια βράζονται ή μαγειρεύονται στον ατμό.

Εμανουέλ Μακρόν

Περισσότερο απαιτητικοί είναι οι γευστικοί κάλυκες του Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος λατρεύει να απολαμβάνει cordon bleu. Το συγκεκριμένο πιάτο αποτελείται από μοσχάρι ή χοιρινό κρέας που χτυπιέται με το ειδικό σφυρί τυλίγεται γύρω από μια φέτα ζαμπόν και μια φέτα τυρί. Στη συνέχεια πανάρεται και τηγανίζεται ή ψήνεται.

Cordon bleu (Freepik)

Εξίσου αγαπημένο πιάτο του Γάλλου προέδρου είναι το blanquette de veau, ένα γαλλικό μοσχαρίσιο στιφάδο. Στην κλασική εκδοχή του πιάτου, το κρέας σιγοβράζει σε λευκό ζωμό και σερβίρεται σε σάλτσα βελουτέ εμπλουτισμένη με κρέμα γάλακτος και αυγό.

Επιλέγει να συνοδεύει τα πιάτα του συνήθως με λευκό κρασί από φημισμένους αμπελώνες της Γαλλίας.

Τζόρτζια Μελόνι

Πιστή στις κλασικές ιταλικές γεύσεις παραμένει η Τζόρτζια Μελόνι. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας λατρεύει τα ζυμαρικά, ενώ τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στη μοτσαρέλα, το μαλακό τυρί που παρασκευάζεται στη νότια Ιταλία και στην αυθεντική του μορφή φτιάχνεται αποκλειστικά από γάλα νεροβούβαλου.

Μοτσαρέλα (Freepik)

Στα αγαπημένα της πιάτα συγκαταλέγεται και η ψαρόσουπα του Άντσιο, μια παραδοσιακή σούπα της περιοχής, που φτιάχνεται με υλικά που διαλέγονται κατευθείαν από τους ψαράδες στο λιμάνι. Περιλαμβάνει σουπιές, μύδια, αχιβάδες, χταποδάκι, καθώς και διάφορα ψάρια όπως σκορπίνα και γαύρο.

Φρίντριχ Μερτς

Ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας φαίνεται πως τρέφει ιδιαίτερη αγάπη στους υδατάνθρακες. Αγαπημένα του πιάτα είναι οι μακαρονάδες με θαλασσινά, ενώ από την καθιερωμένη διατροφή του δεν λείπουν τα Brötchen, τα κλασικά γερμανικά λαχταριστά ψωμάκια.

Weisswurst (IMAGO / Zoonar)

Ως γνήσιος Γερμανός εξάλλου, δεν θα μπορούσε να μην αγαπά τα λουκάνικα και ειδικά το Weisswurst, το παραδοσιακό βαυαρικό λευκό λουκάνικο, που είναι φτιαγμένο από μοσχαρίσιο κιμά και μπέικον από χοιρινό καρέ. Συνήθως περιλαμβάνει επίσης μαϊντανό, λεμόνι, μοσχοκάρυδο, κρεμμύδια, πιπερόριζα και κάρδαμο. Το μείγμα εισάγεται σε έντερα χοίρου.