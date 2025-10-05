TaxCalc: Υπολογίστε φόρο, εκπτώσεις και όφελος φοροελαφρύνσεων με απλά βήματα σε μια εφαρμογή

Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, περισσότεροι από 166.000 πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα www.taxcalc2025.minfin.gr

, που επιτρέπει στους φορολογούμενους να υπολογίζουν εύκολα και γρήγορα το όφελος από τα νέα φορολογικά μέτρα.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών ο αριθμός αυτός αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον και τη μεγάλη ανταπόκριση που έχει ήδη καταγράψει το νέο εργαλείο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Η καινοτόμα εφαρμογή

Πρόκειται για μια web εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω browser και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή, tablet ή κινητό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με λίγα κλικ, ο χρήστης μπορεί να δει με σχετική ακρίβεια τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026 για μισθωτούς, και από το 2027 για ελεύθερους επαγγελματίες. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί φορολογικά δεδομένα των πολιτών, δεν αποθηκεύει στοιχεία και δεν κάνει χρήση cookies.

Η εφαρμογή διαθέτει δύο βασικούς «υπολογιστές»: τον «υπολογιστή φόρου εισοδήματος» και τον «υπολογιστή φόρου ενοικίου». Με την εισαγωγή ορισμένων στοιχείων (π.χ. είδος απασχόλησης, εισόδημα, αριθμό παιδιών, έτος γέννησης), που εισάγει ο ίδιος ο χρήστης, υπολογίζεται η διαφορά φόρου πριν / μετά τη μεταρρύθμιση. Μελλοντικά, προβλέπεται να δημιουργηθεί μια δεύτερη πλατφόρμα που θα αντλεί αυτόματα τα στοιχεία των πολιτών από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια.

Υπολογιστές φόρου

- Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος: εισάγονται στοιχεία για το φορολογητέο εισόδημα, τον τύπο απασχόλησης, παιδιά, κ.ά. Η εφαρμογή υπολογίζει το νέο φόρο, τη μείωση και το όφελος.

- Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου: εισάγεται το μηνιαίο μίσθωμα, και υπολογίζεται η φορολογική επιβάρυνση πριν/μετά και η διαφορά.

Η εφαρμογή εμφανίζει τα αποτελέσματα για τα έτη 2025 και 2026 (ή μελλοντικές χρήσεις), δείχνει ποιος ήταν ο φόρος πριν, ποιος θα είναι μετά, καθώς και τη διαφορά/μείωση.

Επίσης, υπάρχει δυνατότητα «ανάλυσης» για να δεις τα υπολογιστικά βήματα (π.χ. κλιμάκια φορολογίας) πίσω από τους υπολογισμούς.

Ποιοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν

Οποιοσδήποτε φορολογούμενος πολίτης – είτε μισθωτός/συνταξιούχος είτε ελεύθερος επαγγελματίας - μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, αρκεί να μπορεί να εισάγει τα απαιτούμενα στοιχεία. Επίσης, δεν απαιτείται να κάνεις εγγραφή ή να έχεις λογαριασμό στην ΑΑΔΕ για να τη χρησιμοποιήσεις (τουλάχιστον στην τρέχουσα μορφή).



Όταν ενεργοποιηθεί η επόμενη (αναβαθμισμένη) έκδοση που αντλεί αυτόματα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, τότε μπορεί να απευθύνεται πιο άμεσα σε όσους έχουν ήδη καταχωρημένα φορολογικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ (δηλαδή σχεδόν όλος ο φορολογούμενος κόσμος).