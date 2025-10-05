TaxCalc: Υπολογίστε φόρο, εκπτώσεις και όφελος φοροελαφρύνσεων με απλά βήματα σε μια εφαρμογή
Με έναν εύχρηστο και ευέλικτο τρόπο, ο κάθε φορολογούμενος πολίτης μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να υπολογίσει επακριβώς το όφελος που θα έχει στο εισόδημά του.
Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, περισσότεροι από 166.000 πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα www.taxcalc2025.minfin.gr
, που επιτρέπει στους φορολογούμενους να υπολογίζουν εύκολα και γρήγορα το όφελος από τα νέα φορολογικά μέτρα.
Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών ο αριθμός αυτός αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον και τη μεγάλη ανταπόκριση που έχει ήδη καταγράψει το νέο εργαλείο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.
Η καινοτόμα εφαρμογή
Πρόκειται για μια web εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω browser και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή, tablet ή κινητό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με λίγα κλικ, ο χρήστης μπορεί να δει με σχετική ακρίβεια τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026 για μισθωτούς, και από το 2027 για ελεύθερους επαγγελματίες. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί φορολογικά δεδομένα των πολιτών, δεν αποθηκεύει στοιχεία και δεν κάνει χρήση cookies.
Η εφαρμογή διαθέτει δύο βασικούς «υπολογιστές»: τον «υπολογιστή φόρου εισοδήματος» και τον «υπολογιστή φόρου ενοικίου». Με την εισαγωγή ορισμένων στοιχείων (π.χ. είδος απασχόλησης, εισόδημα, αριθμό παιδιών, έτος γέννησης), που εισάγει ο ίδιος ο χρήστης, υπολογίζεται η διαφορά φόρου πριν / μετά τη μεταρρύθμιση. Μελλοντικά, προβλέπεται να δημιουργηθεί μια δεύτερη πλατφόρμα που θα αντλεί αυτόματα τα στοιχεία των πολιτών από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια.
Υπολογιστές φόρου
- Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος: εισάγονται στοιχεία για το φορολογητέο εισόδημα, τον τύπο απασχόλησης, παιδιά, κ.ά. Η εφαρμογή υπολογίζει το νέο φόρο, τη μείωση και το όφελος.
- Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου: εισάγεται το μηνιαίο μίσθωμα, και υπολογίζεται η φορολογική επιβάρυνση πριν/μετά και η διαφορά.
Η εφαρμογή εμφανίζει τα αποτελέσματα για τα έτη 2025 και 2026 (ή μελλοντικές χρήσεις), δείχνει ποιος ήταν ο φόρος πριν, ποιος θα είναι μετά, καθώς και τη διαφορά/μείωση.
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα «ανάλυσης» για να δεις τα υπολογιστικά βήματα (π.χ. κλιμάκια φορολογίας) πίσω από τους υπολογισμούς.
Ποιοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν
Οποιοσδήποτε φορολογούμενος πολίτης – είτε μισθωτός/συνταξιούχος είτε ελεύθερος επαγγελματίας - μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, αρκεί να μπορεί να εισάγει τα απαιτούμενα στοιχεία. Επίσης, δεν απαιτείται να κάνεις εγγραφή ή να έχεις λογαριασμό στην ΑΑΔΕ για να τη χρησιμοποιήσεις (τουλάχιστον στην τρέχουσα μορφή).
Όταν ενεργοποιηθεί η επόμενη (αναβαθμισμένη) έκδοση που αντλεί αυτόματα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, τότε μπορεί να απευθύνεται πιο άμεσα σε όσους έχουν ήδη καταχωρημένα φορολογικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ (δηλαδή σχεδόν όλος ο φορολογούμενος κόσμος).