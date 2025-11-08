Ταξιάρχης Χαλκιδικής: Δίνει πρώτος τον Χριστουγεννιάτικο «τόνο»: Φωταγωγήθηκε το εντυπωσιακό δέντρο

Μέσα σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, πλημμυρισμένο από συγκίνηση, χαμόγελα και γιορτινή μουσική, φωταγωγήθηκε το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 14 μέτρων στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, το ορεινό χωριό του Χολομώντα που για έβδομη συνεχόμενη χρονιά δίνει πρώτο το σύνθημα για την έναρξη της πιο μαγικής εποχής του χρόνου.



Το φετινό έλατο, δωρεά του παραγωγού Αργύρη Καρανταγλή, στέκει λαμπερό στην καρδιά του χωριού, σκορπίζοντας φως, ελπίδα και αισιοδοξία. Με τη χειρονομία του, ο κ. Καρανταγλής τίμησε για ακόμη μία χρονιά την όμορφη παράδοση του Ταξιάρχη, όπου κάθε κάτοικος βάζει το δικό του λιθαράκι στη μαγεία των Χριστουγέννων, χαρίζοντας στο χωριό και σε όλη τη χώρα το πνεύμα της αγάπης και της προσφοράς.



Σε μια τελετή που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, μικροί και μεγάλοι υποδέχθηκαν με τραγούδια, φώτα και χαμόγελα το φετινό χριστουγεννιάτικο ταξίδι. Οι νότες, τα παιδικά γέλια και τα αμέτρητα φλας έκαναν τη νύχτα να μοιάζει αληθινά... μαγική!



Ο Ταξιάρχης, γνωστός και ως το χωριό των ελάτων, βρίσκεται σε υψόμετρο 670 μέτρων στις πλαγιές του Χολομώντα και φέτος αναμένεται να στείλει περισσότερα από 33.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα σε Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία. Από εκεί, θα ταξιδέψουν στολισμένα για να μεταφέρουν το πνεύμα των γιορτών σε κάθε σπίτι, σε κάθε γωνιά, σε κάθε καρδιά.



Στη γιορτή του έλατου έδωσαν το «παρών» η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου, οι βουλευτές Γιάννης Γιώργος και Απόστολος Πάνας, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων. Ο δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ απέστειλε θερμό μήνυμα από την Αλεξανδρούπολη, όπου βρισκόταν για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, ευχόμενος υγεία, αγάπη και δημιουργική νέα χρονιά.



Την εκδήλωση πλαισίωσαν με τραγούδια, χορούς και πολλές εκπλήξεις ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος Χολομών, ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών, γεμίζοντας τη βραδιά με χαρά και ζεστασιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ