Ταυτοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ 79χρονος για διαδικτυακή απειλή σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη

Το απειλητικό μήνυμα δημοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 από λογαριασμό σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιήθηκε 79χρονος ημεδαπός ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση απειλής διάπραξης εγκλημάτων μέσω διαδικτύου, σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2024, αναρτήθηκε, σε λογαριασμό πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος της αντιπροέδρου της Βουλής.

Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

