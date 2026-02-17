Η τεχνολογία και η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση είναι πλέον απαραίτητοι παράγοντες προκειμένου μία εταιρεία να μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες της. Η Mototrend SA το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, έχοντας κατά νου, από την πρώτη στιγμή της ενασχόλησής της με τον χώρο, πως μόνο με διαρκή εκπαίδευση μπορείς να καλύψεις στο έπακρο τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών.

Το τεχνικό σεμινάριο δικτύου Kymco και Voge έγινε σε δύο γκρουπ μέσα στον Φεβρουάριο στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Mototrend και είχε ένα και μόνο σκοπό: τη βελτίωση των τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μηχανικών και του τεχνικού προσωπικού του δικτύου της Mototrend SA πάνω στις σύγχρονες μοτοσικλέτες και scooter των εταιρειών Kymco και Voge. Οι ομιλητές κ.κ. Κώστας Λύτρας και Θάνος Δημόκας προέβησαν σε ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες, την ορθή διάγνωση και επισκευή βλαβών, τονίζοντας μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα της σωστής συντήρησης και ελέγχου, παράγοντες απαραίτητοι για την ασφάλεια του αναβάτη.

Αμέσως μετά επικεντρώθηκαν στις διαδικασίες συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της επαγγελματικής αξιοπιστίας του τεχνικού της τμήματος. Οι παριστάμενοι από όλη τη χώρα ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις σε ηλεκτρονικά συστήματα, διαγνωστικά, περιβαλλοντικές προδιαγραφές και έμαθαν πως η ανάπτυξη δεξιοτήτων διάγνωσης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων, με έμφαση στη μεθοδολογία και την ορθή τεχνική πρακτική, είναι μονόδρομος για την επιτυχία.

Παράλληλα έλαβαν το μήνυμα για καλλιέργεια επαγγελματικής υπευθυνότητας όσον αφορά την εργασία, τα επαγγελματικά πρότυπα και τις τεχνικές οδηγίες των κατασκευαστών. Κύριο μέλημα του σεμιναρίου ήταν η υποστήριξη της δια βίου μάθησης προσφέροντας συνεχή επιμόρφωση μέσα από την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Το ραντεβού της Mototrend SA με το δίκτυο συνεργατών της ανανεώθηκε για το 2027, αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της εταιρείας για διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευση.