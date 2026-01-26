Voge 2026: Σημαντικές μειώσεις τιμών σε δημοφιλή μοντέλα από τη Mototrend

Η Mototrend SA παρουσιάζει τον νέο τιμοκατάλογο της Voge για το 2026, φέρνοντας σημαντικές μειώσεις τιμών σε επιλεγμένα μοντέλα της μάρκας, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και τα 600 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της Voge στην ελληνική αγορά, καθώς πρόκειται για μία εταιρεία που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να χτίσει ισχυρό προφίλ χάρη στον εξαιρετικό συνδυασμό ποιότητας, εξοπλισμού και ανταγωνιστικής τιμής.

Voge 300 Rally στα 4.295 ευρώ

Η Voge αποτελεί premium brand του ομίλου Loncin, ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσυκλετών παγκοσμίως, με συνεργασίες και τεχνογνωσία που αντικατοπτρίζονται άμεσα στα μοντέλα της. Σήμερα, η γκάμα της Voge στην Ελλάδα περιλαμβάνει 10 μοτοσυκλέτες, 8 scooter και 1 ATV, καλύπτοντας σχεδόν κάθε κατηγορία αναβάτη, από αρχάριους έως πιο έμπειρους, ενώ σύντομα αναμένονται και νέες αφίξεις από τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση EICMA στο Μιλάνο.

Οι νέες μειωμένες τιμές αφορούν δημοφιλή μοντέλα όπως το R125, που διατίθεται πλέον στα 2.695 ευρώ, το 300 Rally στα 4.295 ευρώ, αλλά και τα adventure DS525X και DS625X με τιμές 5.795 και 6.795 ευρώ αντίστοιχα. Σημαντική μείωση συναντάμε και στη ναυαρχίδα DS900X, η οποία πλέον κοστίζει 9.995 ευρώ, προσφέροντας κορυφαίο εξοπλισμό για την κατηγορία της. Στα scooter, το SR4 Max Smart μειώνεται στα 5.995 ευρώ, ενώ στο ATV το X-Wolf 300 πέφτει στα 4.695 ευρώ, καθιστώντας το μία από τις πιο συμφέρουσες επιλογές της αγοράς.

Voge DS900X, η οποία πλέον κοστίζει 9.995 ευρώ

Με το νέο τιμοκατάλογο, η Voge επιβεβαιώνει τη στρατηγική της να προσφέρει σύγχρονες μοτοσυκλέτες και scooter με πλούσιο εξοπλισμό, προηγμένη τεχνολογία και προσιτό κόστος κτήσης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην Ελλάδα και προσελκύοντας συνεχώς νέους αναβάτες.