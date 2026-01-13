Voge SR2 ADV: Ικανό εντός και εκτός δρόμου με τιμή 2.995€

Το να ανεβείτε στη σέλα και να ξεκινήσετε για να ανακαλύψετε νέους προορισμούς δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Tο νέο Voge SR2 ADV συνδυάζει αληθινό εξοπλισμό περιπέτειας με σαγηνευτική σχεδίαση. Είναι μια κορυφαία επιλογή για όλους όσους επιθυμούν να βιώσουν την αστική μετακίνηση με σύγχρονο και πρωτότυπο τρόπο. Ο εξοπλισμός του πλήρης, κάνοντας ακόμα και μοντέλα με υπερδιπλάσιο κυβισμό να το ζηλεύουν. Σκληροτράχηλη κατασκευή, με σημασία στη λεπτομέρεια, δύσκολα θα βρεθεί κάτι να το εμποδίσει στο διάβα του. Στην πόλη, στα νησιά, στους επαρχιακούς δρόμους, σε δασικές χωμάτινες διαδρομές, όλα είναι εύκολη υπόθεση για αυτό το υπερσύγχρονο μοντέλο.

Δυναμική σχεδίαση

Η σχεδίαση είναι ένα από τα δυνατά σημεία του νέου SR2 ADV, αποτελώντας μια σύνθεση μεταξύ δυναμισμού και χρηστικότητας. Η επιθετική εμφάνιση ενισχύει την αίσθηση υπεροχής στον αναβάτη.

Το στιβαρό και υψηλής αντοχής ατσάλινο πλαίσιο επιτρέπει στο scooter να αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες χρήσης χωρίς προβλήματα. Τα Full LED φωτιστικά σώματα, εκτός από την εξαιρετική νυχτερινή ορατότητα που προσφέρουν, συμβάλλουν με την αισθητική τους και στη δημιουργία ενός εντυπωσιακού μοντέλου που δεν θα περάσει απαρατήρητο όπου κι αν κινείται.

Δυνατός κινητήρας

Ο υγρόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό και ψυγείο ενσωματωμένο στο κάρτερ. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικός, με τους 17 ίππους να προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις και μεγάλη ενεργητική ασφάλεια, ενώ με μια μέση κατανάλωση στα 2,5 λίτρα/100Km (WMTC) αποδεικνύεται και εξαιρετικά οικονομικός, προσφέροντας αυτονομία που κάλλιστα μπορεί να ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία χαμηλών τριβών που χρησιμοποιείται από το εργοστάσιο στην κατασκευή του, εγγυάται αντοχή στη σκληρή χρήση και παράλληλα αξιοσημείωτη ευστροφία, ικανή να προσφέρει στο σύνολο δυνατές επιταχύνσεις, τόσο από στάση όσο και εν κινήσει. Με απόλυτα γραμμική λειτουργία και χωρίς ενοχλητικά ξεσπάσματα απόδοσης εμπνέει εμπιστοσύνη στον αναβάτη να κινηθεί με απόλυτη ασφάλεια σε κάθε είδους οδόστρωμα. Η ύπαρξη -ως στάνταρ- του απενεργοποιούμενου συστήματος ελέγχου πρόσφυσης (Traction Control) είναι αυτή που θα επαναφέρει τα πράγματα στη θέση τους σε κάθε οδηγική υπερβολή.

Ηλεκτρονικά

Πέραν του traction control και του δικάναλου ABS, το SR2 ADV διαθέτει αξιοζήλευτο επιπρόσθετο (πάντα στάνταρ) εξοπλισμό. Η αεροδυναμική ζελατίνα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη, η εκκίνηση και όλες οι λειτουργίες γίνονται χωρίς κλειδί, ενώ μια κάμερα (Dash Cam), που βρίσκεται κάτω από τους δύο προβολείς, καταγράφει τις διαδρομές με εύκολο χειρισμό από μπουτόν στο τιμόνι. Ομοίως μέσω μπουτόν ελέγχεται και η λειτουργία ανοίγματος σέλας και τάπας ρεζερβουάρ, ενώ μια βαθιά θήκη στην ποδιά και μια θύρα USB προσφέρουν καλοδεχούμενους πόντους στη χρηστικότητα. Όλα τα φωτιστικά σώματα είναι τεχνολογίας LED και η ευμεγέθης οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας προσφέρει συνδεσιμότητα Bluetooth με δυνατότητα πλοήγησης στροφή προς στροφή (turn by turn).

Πλαίσιο

Το πλαίσιο σχεδιάστηκε για να προσφέρει σταθερότητα και ευελιξία σε κάθε οδηγική συνθήκη. Οι αναρτήσεις έχουν τις προδιαγραφές για να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις οδήγησης, με αυξημένες δυνατότητες και στην εκτός δρόμου χρήση. Οι μεγάλες τους διαδρομές εγγυώνται οδήγηση σε ανώμαλα εδάφη χωρίς δυσκολία. Τα δύο αμορτισέρ διαθέτουν ξεχωριστό δοχείο αζώτου προκειμένου να διατηρούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους σε κάθε συνθήκη, ακόμα και στην πολύωρη χρήση. Το τιμόνι του νέου SR2 ADV προέρχεται απευθείας από μοτοσυκλέτα κατηγορίας Enduro.

Eίναι τύπου Fat Bar, διαθέτει καβαλέτα και μπορεί να ρυθμιστεί από τον αναβάτη. Τέλος, οι τροχοί 14" μπροστά και 13" πίσω είναι εφοδιασμένοι με ελαστικά διπλής χρήσης διαστάσεων 110/80 και 130/70, αυξάνοντας τα περιθώρια της πρόσφυσης σε κάθε είδους δρόμο και εμπνέοντας τον αναβάτη να αγγίξει τα όριά του με ασφάλεια.

Άμεσα διαθέσιμο

To SR2 ADV βρίσκεται ήδη στα καταστήματα των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της Voge και είναι διαθέσιμο σε δύο μοντέρνους χρωματισμούς με αποχρώσεις σε μαύρο/ασημί και κόκκινο/ασημί. Η τιμή του έχει οριστεί στα 2.995€ και όπως κάθε μοντέλο της Voge καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό. Για την απόκτησή του προσφέρονται ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, ακόμη και χωρίς προκαταβολή.