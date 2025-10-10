Η Voge συνεχίζει την προσφορά για την DS800X Rally

Με τιμή προ-παραγγελίας στα μόλις 8.295€, με όσα έγραψαν τα ΜΜΕ και μετά την πανελλήνια δημοσιογραφική παρουσίαση του μοντέλου, ήταν λογικό η ζήτησή του και ο ρυθμός των προ-κρατήσεων να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Με βάση αυτά τα γεγονότα, η αντιπροσωπεία Mototrend SA μόλις ανακοίνωσε την παράταση στην τιμή προσφοράς σε περίπτωση προ-παραγγελίας για τις πρώτες 100 Voge, που θα διατεθούν από σήμερα. H εν λόγω παράταση ισχύει έως τις 31/12/2025 και θα λήξει νωρίτερα μόλις συμπληρωθούν οι παραγγελίες των 100 τεμαχίων.

Το νέο DS800X Rally είναι κατασκευασμένο από λευκή κόλλα χαρτί και χαρακτηρίζεται από έναν τελείως καινούργιο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 800 κ.εκ με απόδοση 95 ίππους! Είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για σκληρή χρήση και διαθέτει εξοπλισμό που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς αναβάτες. Ο παράγοντας value for money είναι αυτός που υπογράφει τη μεγάλη εμπορική επιτυχία του.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με το δίκτυο συνεργατών Voge σε όλη την Ελλάδα.

Στάνταρ εξοπλισμός Voge DS800Χ Rally

– Οδηγικά προγράμματα

– Ακτινωτοί τροχοί (21″-18″) με ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο

– TCS σύστημα ελέγχου πρόσφυσης με δυνατότητα απενεργοποίησης

– Aμορτισέρ τιμονιού (σταμπιλιζατέρ) ρυθμιζόμενο

– TPMS σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

– Φωτιστικά FULL LED

– Έγχρωμη Οθόνη TFT 7″ με πλήρεις ενδείξεις

– Συνδεσιμότητα Blue Tooth

– DASH CAM (κάμερα καταγραφής διαδρομών)



– Υποβοηθούμενος συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης

– Ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες Nissin

– ABS τελευταίας γενιάς, πλήρως ρυθμιζόμενο

– KYB πλήρως ρυθμιζόμενo ανεστραμένο πιρούνι

– ΚΥΒ πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ

– Διαδρομές ανάρτησης 220mm μπροστά και 198mm πίσω

– Έξτρα προβολείς ομίχλης LED

– Ρυθμιζόμενες μανέτες

– Προστατευτικές χούφτες

– Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας

– θερμαινόμενη σέλα και γκριπ

– Πρίζα παροχής ρεύματος και θύρα φόρτισης USB

– Προστατευτική ποδιά κινητήρα αλουμινίου

– Πλευρικά προστατευτικά κάγκελα και σχάρα

– Ανοξείδωτη εξάτμιση

– Πλάγιο & κεντρικό σταντ