Τέιλορ Σουίφτ: Σύλληψη άνδρα στο σπίτι του Κέλσι στην προσπάθεια να της δώσει δικαστικά έγγραφα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο σπίτι του Τράβις Κέλσι, όταν ένας δικαστικός επιμελητής συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να παραδώσει δικαστικά έγγραφα της Τέιλορ Σουίφτ.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, όταν ένας άνδρας ονόματι Justin Lee Fisher συνελήφθη στην έπαυλη του αστέρα του NFL στο Leawood του Κάνσας.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά από το Star, ο Fisher «κατηγορήθηκε για παραβίαση περιφράγματος σε ιδιωτική κατοικία σε ιδιωτική γειτονιά». Συνελήφθη γύρω στις 2 π.μ. στις 15 Σεπτεμβρίου. Φαίνεται ότι προσπάθησε να κάνει το αδύνατο, σύμφωνα με τις κατηγορίες, για να επιδώσει τα έγγραφα στην ποπ σταρ.

Πώς ενεπλάκη στη δικαστική διαμάχη η Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ ενεπλάκη στη νομική διαμάχη μεταξύ Blake Lively και Baldoni νωρίτερα φέτος, όταν ο Baldoni απέσυρε την αγωγή του ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων και την ανέφερε στα έγγραφά του.

Ο Μπαλντόνι ισχυρίστηκε ότι είχε μια έντονη αντιπαράθεση με την Μπλέικ σε ένα ρετιρέ στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της παραγωγής του «It Ends With Us» και ένιωσε προδομένος από τον σύζυγο της Μπλέικ, Ράιαν Ρέινολντς, και την καλύτερή της φίλη, Τέιλορ, που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ο Μπαλντόνι μοιράστηκε μηνύματα κειμένου στα οποία η Μπλέικ αναφερόταν στον Ράιαν και την Τέιλορ ως τους «δράκους» της.

Η πλευρά του Μπαλντόνι κατέθεσε έγγραφα στο δικαστήριο ισχυριζόμενη ότι η Τέιλορ ήταν έτοιμη να δώσει κατάθεση, αλλά ήταν διαθέσιμη να το κάνει μόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Ωστόσο, δύο ημέρες πριν από τη σύλληψη του δικαστικού επιμελητή, οι δικηγόροι της Τέιλορ έστειλαν μια επιστολή στον δικαστή, αναφέροντας ότι η Τέιλορ ΔΕΝ είχε συμφωνήσει να δώσει κατάθεση στην υπόθεση «It Ends With Us».