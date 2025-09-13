Τέιλορ Σουίφτ: Πως εμπλέκεται στη δικαστική διαμάχη Μπαλντόνι - Λάιβλι

Η δικαστική κόντρα ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι και Μπλέικ Λάιβλι, παίρνει απρόσμενη τροπή, με το όνομα της Τέιλορ Σουίφτ να εμπλέκεται στο σκηνικό.

Μετά τον ισχυρισμό του δικηγόρου του Μπαλντόνι ότι η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια συμφώνησε να καταθέσει τον Οκτώβριο, η Σουίφτ «αντεπιτέθηκε» μέσω του δικού της νομικού συμβούλου, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία ουσιαστική σχέση με την υπόθεση και δεν αποδέχτηκε να καταθέσει.



Ο δικηγόρος της Λάιβλι, από την πλευρά του, σύμφωνα με με το BBC, κατηγόρησε τον Μπαλντόνι ότι χρησιμοποιεί το όνομα της Σουίφτ για να δημιουργήσει «επικοινωνιακό θόρυβο» γύρω από την υπόθεση, ζητώντας από τον δικαστή να απορρίψει την παράταση της προθεσμίας.

Taylor Swift Has No Role In Justin Baldoni-Blake Lively Case But Will Sit For Deposition If THIS Happens https://t.co/WpmpAw8J1f — NewsX World (@NewsX) September 13, 2025

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η κόντρα ξεκίνησε πέρυσι, όταν η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε αγωγή κατά του Μπαλντόνι και της εταιρείας του, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα και για στοχευμένη προσπάθεια δυσφήμησής της. Ο Μπαλντόνι απάντησε με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, η οποία όμως απορρίφθηκε τον Ιούνιο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι σχέσεις Λάιβλι – Σουίφτ, με την πλευρά του Μπαλντόνι να ζητά πρόσβαση σε μηνύματα μεταξύ των δύο γυναικών. Αρχικά, η Σουίφτ αντιτάχθηκε, κάνοντας λόγο για «αδικαιολόγητη αλιεία πληροφοριών». Ωστόσο, τον Ιούνιο, ο δικαστής αποφάσισε ότι οι συνομιλίες τους είναι σχετικές με το περιβάλλον στα γυρίσματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δίκη.

Ο ρόλος της Τέιλορ Σουίφτ

Η τραγουδίστρια, που στις 3 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ The Life of a Showgirl, βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να καταθέσει ως μάρτυρας. Ωστόσο, η ίδια και ο δικηγόρος της επιμένουν ότι δεν έχει να προσφέρει ουσιαστικά στοιχεία στην υπόθεση, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι μόνο σε περίπτωση που το δικαστήριο το επιβάλει θα εμφανιστεί – και μάλιστα αποκλειστικά την εβδομάδα 20-25 Οκτωβρίου, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.



Η αντιπαράθεση συνεχίζεται με εκατέρωθεν αιχμές και «διαρροές», με την εμπλοκή της Σουίφτ να ενισχύει τον ήδη έντονο δημοσιογραφικό και νομικό θόρυβο γύρω από μία από τις πιο ηχηρές δικαστικές διαμάχες του Χόλιγουντ.