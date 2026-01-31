Τεκμήρια αυτοκινήτου 2026: Τι αλλάζει στην εφορία, οι εκπτώσεις και η «έξυπνη» αγορά

Τα τεκμήρια διαβίωσης παραμένουν ένας από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» των φορολογουμένων. Στην ουσία, το κράτος προεξοφλεί ότι για να συντηρείτε ένα αυτοκίνητο, ξοδεύετε ένα συγκεκριμένο ποσό ετησίως. Αν το δηλωθέν εισόδημά σας είναι χαμηλότερο από το άθροισμα των τεκμηρίων σας (σπίτι, αυτοκίνητο κ.λπ.), τότε φορολογείστε για το... υποτιθέμενο εισόδημα και όχι για το πραγματικό.

Το Pricefox αναλύει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων.

Πώς υπολογίζεται το «κοστούμι» της Εφορίας;



Ο υπολογισμός ξεκινά από τα κυβικά (cc) του κινητήρα και το ποσό αυξάνεται κλιμακωτά:

Έως 1.200 cc: Το τεκμήριο ορίζεται στα 4.000€.

1.201 – 2.000 cc: Προστίθενται 600€ ανά 100 κυβικά.

2.001 – 3.000 cc: Προστίθενται 900€ ανά 100 κυβικά.

Άνω των 3.000 cc: Προστίθενται 1.200€ ανά 100 κυβικά.

Παράδειγμα: Ένα αυτοκίνητο 1.400 cc έχει τεκμήριο 4.000€ + (2 x 600€) = 5.200€.

Οι «ανάσες» λόγω παλαιότητας



Το σύστημα αναγνωρίζει ότι ένα παλιό αυτοκίνητο έχει μικρότερη αξία, οπότε προβλέπει σημαντικές μειώσεις:

5 έως 10 έτη: Έκπτωση 30%.

Πάνω από 10 έτη: Έκπτωση 50%.





Ηλεκτροκίνηση: Το μεγάλο «παράθυρο» για μηδενικό φόρο

Αν σκέφτεστε την αγορά ηλεκτρικού οχήματος, το 2026 είναι η χρονιά σας, καθώς τα προνόμια είναι ισχυρά:

Αμιγώς ηλεκτρικά (Λιανική προ φόρων έως 50.000€): 0€ τεκμήριο!



Αμιγώς ηλεκτρικά (Λιανική προ φόρων άνω των 50.000€): Μόλις 2.000€.

Επίσης, εξαιρούνται πλήρως τα ιστορικά οχήματα (με πιστοποιητικό αυθεντικότητας) και τα οχήματα ειδικά διασκευασμένα για άτομα με αναπηρία.

Πώς να αγοράσετε ΙΧ αν το εισόδημα δεν... φτάνει



Αν θέλετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο που το κόστος του ξεπερνά το φετινό σας εισόδημα, υπάρχουν δύο νόμιμοι δρόμοι:

Ανάλωση κεφαλαίου: Μπορείτε να «τραβήξετε» χρήματα που αποταμιεύσατε και φορολογηθήκατε σε προηγούμενα έτη. Αν για παράδειγμα τα τελευταία 5 χρόνια είχατε πλεόνασμα 25.000€, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε τώρα χωρίς επιπλέον φόρο.

Γονική παροχή: Αν οι γονείς σας έχουν τη δυνατότητα, μπορούν να σας δωρίσουν το ποσό, αρκεί η διαδικασία να γίνει μέσω τραπέζης και να δηλωθεί στην Εφορία.



Πριν προχωρήσετε σε αγορά ή μεταβίβαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε μιλήσει με τον λογιστή σας. Η λεπτομέρεια κρύβεται στις προϋποθέσεις των εξαιρέσεων και στην ορθή δήλωση του «πόθεν έσχες».