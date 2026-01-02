Τέλη κυκλοφορίας 2026: Μόλις 4 στους 10 πλήρωσαν εμπρόθεσμα - Έρχεται «καμπάνα» προστίμων

Μόλις 4 στους 10 ιδιοκτήτες οχημάτων εξόφλησαν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, όταν έληγε η προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής χωρίς πρόστιμο.

Συγκεκριμένα, από τα 6,7 εκατ. οχήματα, μόνο 2,5 εκατ. ιδιοκτήτες είχαν πληρώσει εγκαίρως, ποσοστό μόλις 38%, ενώ το υπόλοιπο 62% φαίνεται πως περίμενε ενδεχόμενη παράταση. Τα αρμόδια υπουργεία, ωστόσο, είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δοθεί παράταση, με την 31η Δεκεμβρίου να αποτελεί την τελευταία ημέρα πληρωμής χωρίς «πέναλτι».

Ενδεικτικά, το 2024 τα Τέλη Κυκλοφορίας είχαν πληρωθεί εμπρόθεσμα από 5,9 εκατ. ιδιοκτήτες, δηλαδή ποσοστό 88%, ενώ το 2023 το ποσοστό άγγιξε το 90%, με καταληκτική ημερομηνία τότε την 4η Μαρτίου λόγω παράτασης.

Ποια τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Υπενθυμίζεται ότι για όσους δεν εξόφλησαν εγκαίρως, προβλέπονται τα εξής πρόστιμα:

25% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, αν η πληρωμή γίνει έως 31/1/2026

50% του ποσού, αν η πληρωμή γίνει εντός Φεβρουαρίου 2026

100% (ισόποσο πρόστιμο) από 1/3/2026 και μετά, καθώς και σε περίπτωση μερικής ή μη εξόφλησης

Πότε ισχύουν τα αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας

Τα αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης ακινησίας θα ισχύσουν από την 1η Απριλίου 2026, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2025.

Η πληρωμή γίνεται χωρίς πρόστιμο και αναλογικά:

για 3 μήνες κυκλοφορίας: πληρωμή 3/12 των ετήσιων τελών

για 6 μήνες: πληρωμή 6/12 των ετήσιων τελών

Σημειώνεται μάλιστα πως η άρση ακινησίας με αναλογικά τέλη επιτρέπεται μόνο μία φορά. Αν ο ιδιοκτήτης χρειαστεί εκ νέου το όχημα, θα κληθεί να πληρώσει ολόκληρα τα ετήσια τέλη.

Ακινησία και κατάθεση πινακίδων

Όσοι δεν θα χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026 μπορούν να το θέσουν σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar, έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σε διαφορετική περίπτωση, τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 θα βεβαιωθούν με πρόσθετο 25%, ενώ η ακινησία θα μπορεί να δηλωθεί μόνο αφού προηγηθεί η πληρωμή τους.

Για τη δήλωση ακινησίας απαιτούνται:

ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

τα στοιχεία διεύθυνσης του κατόχου

δήλωση χώρου στάθμευσης (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος)

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται αυτόματα και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.