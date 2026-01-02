Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αντιμέτωποι με πρόστιμα περίπου 790.000 ιδιοκτήτες οχημάτων

Αντιμέτωποι με πρόστιμα είναι περίπου 790.000 ιδιοκτήτες που αμέλησαν ή δεν κατάφεραν να πληρώσουν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας του 2026. Πλέον, από σήμερα θα πρέπει να βγάλουν κομπιουτεράκι και να υπολογίσουν τις νέες κλιμακωτές προσαυξήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 που έληξε η προθεσμία πληρωμής των τελών, από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατομμύρια. Δηλαδή, ποσοστό 88%. Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, που τέθηκαν σε ακινησία, αυτά έφτασαν τα 208.976. Το ποσοστό αυτό κινείται στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025 (ήταν 90% αλλά πέρσι η καταληκτική προθεσμία είχε παραταθεί έως τις 4 Μαρτίου).



Με τα νέα δεδομένα όμως, η προσαύξηση για την εκπρόθεσμη καταβολή δεν ανέρχεται πλέον στο 100% των οφειλόμενων τελών, όπως συνέβαινε μέχρι πέρσι, αλλά το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη καταβολή είναι:

- 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31/1/2025,

- 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2025,

- ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση: