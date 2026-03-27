Ανοίγει η πλατφόρμα για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Όσοι θέλουν να πάρουν πίσω τις πινακίδες του οχήματος τους και να το θέσουν σε κυκλοφορία από την 1η Απριλίου, θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα MyCAR που αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη Τετάρτη και να κάνουν άρση της ακινησίας, καταβάλλοντας τη μηνιαία αναλογία των ετησίων τελών κυκλοφορίας για όσο διάστημα επιλέξουν να επανακυκλοφορήσουν το όχημα τους μέχρι το τέλος του έτους.

Ωστόσο πριν επανεκκινηθεί το όχημα θα προηγηθεί online έλεγχος εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία και ώρα συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας και αν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα.

Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ορίζει τα εξής:

- Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης μπορεί από την 1η Απριλίου κάθε έτους να άρει μια φορά την ακινησία του οχήματος εντός του ιδίου έτους, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων (1/12) των ετήσιων τελών τα οποία αντιστοιχούν στους μήνες άρσης της ακινησίας και υπολείπονται έως τη λήξη του έτους. Η αναλογική καταβολή διενεργείται προηγουμένως της άρσης ακινησίας ενώ χρονικό διάστημα άρσης μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Για παράδειγμα εάν ιδιοκτήτης αυτοκινήτου με ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 300 ευρώ άρει την ακινησία του οχήματος του για διάστημα τεσσάρων μηνών θα πληρώσει 100 ευρώ (4/12). Για τέλη 500 ευρώ και επανακυκλοφορία του οχήματος για τρεις μήνες το ποσό ανέρχεται σε 125 ευρώ και για τέλη 900 ευρώ και κυκλοφορία για 6 μήνες σε 450 ευρώ.

- Μετά την παρέλευση της περιόδου κυκλοφορίας για την οποία έχουν καταβληθεί τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, το όχημα θα τίθεται αυτομάτως σε ακινησία από την ΑΑΔΕ. Αν το όχημα κυκλοφορεί ή είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο και φέρει πινακίδες ενώ βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία, επιβάλλεται πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής τους, καθώς και διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη/κατόχου.

Τι ισχύει αν το όχημα πουληθεί

- Αν κατά τη διάρκεια της άρσης ακινησίας με αναλογικά τέλη, το όχημα πουληθεί ή διαγραφεί οριστικά λόγω εξαγωγής, οφείλονται ολόκληρα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Αναλογικά τέλη που έχουν καταβληθεί χωρίς να έχει προχωρήσει η άρση της ακινησίας εντός του ίδιου έτους δεν επιστρέφονται.

- Εάν κάποιος είναι συνιδιοκτήτης οχήματος δεν μπορεί να κάνει άρση της ψηφιακής ακινησίας χωρίς να ενημερωθούν όλοι οι συνιδιοκτήτες .Οι συνιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης ή με e-mail εφόσον έχει δηλωθεί, και εφόσον συμφωνούν, πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.

- Εάν κάποιος έχει καταθέσει τις πινακίδες του οχήματος του στην αρμόδια ΔΟΥ/ Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης δεν μπορεί να κάνει άρση ψηφιακής ακινησίας. Θα πρέπει να απευθυνθεί στη ΔOY προκειμένου να υποβάλει το σχετικό αίτημα άρσης και να παραλάβει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος εφόσον έχει πληρώσει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας και έχει ενεργό ασφαλιστήριο για το όχημα.