Τέλος η «γέφυρα του τρόμου» στον Ευρώτα: Στην κυκλοφορία η νέα σύγχρονη υποδομή στη Λακωνία

Σε μια νέα εποχή ασφάλειας περνά η Λακωνία, καθώς δόθηκε σε προσωρινή κυκλοφορία η νέα γέφυρα του Ευρώτα, ένα έργο που αναμενόταν με αγωνία από τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος της λειτουργίας της παλιάς μεταλλικής γέφυρας, η οποία για χρόνια κατείχε τον θλιβερό τίτλο της «πιο επικίνδυνης γέφυρας στην Ελλάδα».

Από τον τρόμο στην ασφάλεια



Η παλιά γέφυρα, αν και εξυπηρέτησε την περιοχή για δεκαετίες, είχε κριθεί εδώ και πολύ καιρό ακατάλληλη. Οι εικόνες που είχε καταγράψει η ομάδα τουUp Storiesστο παρελθόν (Μάρτιος 2022) προκαλούσαν σοκ, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα στατικότητας και τη φθορά του χρόνου, που μετέτρεπαν κάθε διέλευση σε μια επικίνδυνη δοκιμασία.

Σήμερα, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Με τη νέα γέφυρα, ο φόβος δίνει τη θέση του στην άνεση και την οδική ασφάλεια, αναβαθμίζοντας συνολικά το οδικό δίκτυο της Λακωνίας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου



Η κατασκευή της νέας γέφυρας ξεκίνησε τον Μάιο του 2024 και ολοκληρώθηκε με ταχείς ρυθμούς, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 4.465.000 ευρώ. Τα χαρακτηριστικά της εγγυώνται τη μακροζωία και την αντοχή της:

Μήκος: 90 μέτρα.

Πλάτος: 9 μέτρα για την κίνηση των οχημάτων.

Πεζοδρόμια: Δύο πεζοδρόμια πλάτους 2,10 μέτρων έκαστο, διασφαλίζοντας την ασφαλή μετακίνηση των πεζών.

Υποδομές: Ενισχυμένο κατάστρωμα και σύγχρονη σήμανση τελευταίας τεχνολογίας.

Η παλιά γέφυρα γίνεται «μνημείο»



Παρά την επικινδυνότητά της για τα οχήματα, η παλιά μεταλλική γέφυρα δεν θα κατεδαφιστεί. Λόγω της ιστορικής και λαογραφικής της αξίας για την τοπική κοινωνία, αποφασίστηκε η μετατροπή της σε πεζογέφυρα-μνημείο. Έτσι, θα παραμείνει στη θέση της ως ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου, θυμίζοντας το παρελθόν ενώ η νέα κατασκευή θα οδηγεί την περιοχή στο μέλλον.

Η μετάβαση από την ανασφάλεια στον εκσυγχρονισμό είναι πλέον γεγονός, αλλάζοντας την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών και προσφέροντας μια σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην καρδιά της Λακωνίας.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο του Up Stories με τη σύγκριση του «τότε» και του «σήμερα»: