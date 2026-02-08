Ένα εστιατόριο με ιστορία πριν γραφτεί η Ευρώπη: «Σερβίρει» από το 803 μ.Χ.

Στο ιστορικό κέντρο του Σάλτσμπουργκ, μέσα στο μοναστηριακό σύμπλεγμα της St. Peter’s Abbey, λειτουργεί ένα εστιατόριο που δεν μοιάζει με «άλλο ένα must» τουριστικό σημείο: το St. Peter Stiftskulinarium δηλώνει ότι η πρώτη του ιστορική αναφορά χρονολογείται στο 803 μ.Χ., σε επιστολή προς τον Καρλομάγνο.

Η ίδια η επιχείρηση «πουλάει» την ιδέα της ιστορίας σαν εμπειρία: μιλά για πάνω από 1.200 χρόνια φιλοξενίας και προβάλλει χρονολόγιο με βασικά ορόσημα (π.χ. τον εορτασμό των 1.200 ετών το 2003).

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, από τα τραπέζια του έχουν περάσει ιστορικές μορφές όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος, ο Γιόχαν Γκέοργκ Φάουστ και ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, αν και οι συγκεκριμένες αναφορές δεν τεκμηριώνονται ιστορικά και εντάσσονται περισσότερο στο πλαίσιο του θρύλου που συνοδεύει τον χώρο.

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το εστιατόριο προσέφερε φαγητό δωρεάν σε θρησκευτικούς προσκυνητές, ενώ κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων Πολέμων χρησιμοποιήθηκε ως κατάλυμα για Γάλλους στρατιώτες. Στη σύγχρονη εποχή, συγκαταλέγεται στους χώρους που έχουν φιλοξενήσει διεθνείς πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Μπιλ Κλίντον και ο Alexander Van der Bellen, καθώς και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Είναι όντως «το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο»;

Το St. Peter Stiftskulinarium συχνά αναφέρεται ως το παλαιότερο εστιατόριο/πανδοχείο της Κεντρικής Ευρώπης και «ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο».

Όμως, σύμφωνα με συγκεντρωτικές καταγραφές, δεν θεωρείται το παλαιότερο σε αδιάκοπη λειτουργία, καθώς έχει αναφερθεί ότι έκλεισε κάποιες φορές στην ιστορία του.

Στον δημόσιο διάλογο για «παλαιότερο εστιατόριο του κόσμου», το Guinness έχει αποδώσει τον τίτλο αλλού (με κριτήρια συνεχούς λειτουργίας), κάτι που έχει προκαλέσει και σχετικές κόντρες/ενστάσεις.

Με απλά λόγια: είναι από τα παλαιότερα τεκμηριωμένα, αλλά το «παλαιότερο στον κόσμο» θέλει προσεκτική διατύπωση.

Το σήμερα: τι εμπειρία αγοράζεις (και πόσο κοστίζει)

Το St. Peter Stiftskulinarium δεν «ζει» μόνο από την ιστορία. Σήμερα παίζει σε δύο ταμπλό: fine dining και event εμπειρίες, λειτουργεί με κρατήσεις και συνδυάζει τη γαστρονομία με το πολιτιστικό brand του Σάλτσμπουργκ



Στην επίσημη σελίδα του, το εστιατόριο προβάλλει το «Surprise Menu – Chef’s Choice». Για την περίοδο 7 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2026, αναφέρει τιμή 99€ για 4 πιάτα.

Mozart Dinner Concert (μουσική + δείπνο)

Το concept είναι απλό και εμπορικά πανίσχυρο: μπαρόκ ατμόσφαιρα, μουσική Mozart, ιστορικό μενού. Για ημερομηνίες όπως 8 Φεβρουαρίου 2026, εμφανίζονται τιμές εισιτηρίων 115€ / 96€ (ανά κατηγορία θέσης) σε πλατφόρμα εισιτηρίων για το Mozart Dinner Concert.

Το event προβάλλεται και από τον επίσημο τουριστικό οδηγό του Σάλτσμπουργκ ως εμπειρία που συνδυάζει μουσική και ιστορικό μενού.

Πού είναι και τι είναι κοντά

Το εστιατόριο βρίσκεται μέσα στο μοναστήρι του Αγίου Πέτρου, στην παλιά πόλη του Σάλτσμπουργκ , πρακτικά στο «κάδρο» των κλασικών αξιοθέατων. Ο επίσημος τουριστικός οδηγός της πόλης το καταγράφει ως σημείο εστίασης στην παλιά πόλη.

