Αυτοί είναι οι 10 πιο φιλόξενοι προορισμοί στον κόσμο - Ποια ελληνική περιοχή διακρίθηκε

Οι φωτογραφίες από ταξίδια μπορεί να αποτυπώνουν εντυπωσιακές παραλίες και αρχιτεκτονικά θαύματα, όμως οι αναμνήσεις που μένουν ανεξίτηλες συνδέονται συνήθως με τους ανθρώπους που συναντάμε στους διάφορους τόπους. Αυτό προκύπτει από την φιλοξενία η οποία αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή προορισμού.

Η λέξη «φιλοξενία» προέρχεται από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις «φίλος» και «ξένος» και δηλώνει κυριολεκτικά την αγάπη και τη φιλική διάθεση προς τον ξένο. Στην αρχαιότητα, η φιλοξενία αποτελούσε ιερό θεσμό, προστατευόμενο από τον Ξένιο Δία και σήμαινε την υποχρέωση παροχής τροφής, στέγης και προστασίας σε κάθε επισκέπτη. Η έννοια διατηρήθηκε διαχρονικά στην ελληνική γλώσσα και κουλτούρα, συνδέοντας τη λέξη όχι μόνο με την ευγένεια, αλλά και με μια βαθύτερη ηθική αξία κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο λοιπόν των Traveller Review Awards 2026, η εταιρεία Booking δημοσίευσε τις νέες λίστες με τις 10 πιο φιλόξενες πόλεις και τις 10 πιο φιλόξενες περιοχές παγκοσμίως, αναδεικνύοντας προορισμούς που ξεχωρίζουν για τη θερμή υποδοχή και την αυθεντική τους ατμόσφαιρα.

Οι πιο φιλόξενες πόλεις στην Ευρώπη

Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας βρέθηκε το Μοντεπουλτσιάνο, στη νότια Τοσκάνη της Ιταλίας. Η γραφική ορεινή πόλη φημίζεται όχι μόνο για τους φιλικούς κατοίκους της, αλλά και για το περίφημο Vino Nobile, προσελκύοντας επισκέπτες για περιηγήσεις σε αμπελώνες και γευσιγνωσίες.

Η αγγλική λουτρόπολη Χάρογκεϊτ κατέλαβε την τέταρτη θέση, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν την πόλη για στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας. Στην τελευταία θέση της δεκάδας των πόλεων βρέθηκε η Κλάιπεντα στη Λιθουανία, όπου η γοητευτική παλιά πόλη του λιμανιού και τα διάσπαρτα γλυπτά στους δρόμους δημιουργούν ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό σκηνικό.

Οι πιο φιλόξενες περιοχές στην Ευρώπη

Τέσσερις ευρωπαϊκές περιοχές ξεχώρισαν επίσης για τη ζεστασιά που προσφέρουν στους περιηγητές τους.

Η Ναβάρα στην Ισπανία κατέλαβε την τρίτη θέση, συνδυάζοντας το φημισμένο φεστιβάλ των ταυρομαχιών στην Παμπλόνα με εντυπωσιακά φυσικά τοπία, όπως οι Μπαρντένας Ρεάλες και το δάσος Ιράτι.

Η Σαξονία στη Γερμανία βρέθηκε στην έκτη θέση, με πόλεις όπως η Δρέσδη και η Λειψία να προσφέρουν δυναμικές αστικές αποδράσεις, ενώ το Κέμνιτς ανακηρύχθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2025.

Στην όγδοη θέση κατατάχθηκε το Οβεράισελ στην Ολλανδία, που φιλοξενεί το γραφικό Γκίτχορν, γνωστό ως «Βενετία του Βορρά» – και την ιστορική χανσεατική πόλη Κάμπεν.

Η Ήπειρος στην Ελλάδα, βρέθηκε στην ένατη θέση και ξεχωρίζει για τα τοπία της Πίνδου και τα Ζαγοροχώρια, τα οποία εντάχθηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2023.

Οι πιο φιλόξενες πόλεις παγκοσμίως

Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης συναντάμε τη Μαγκόνγκ, στα νησιά Πενγκού της Ταϊβάν, με τους επισκέπτες να αναζητούν καθαρά νερά και ιστορικά αξιοθέατα, όπως ο ναός Πενγκού Τιανχού.

Τρίτη αναδείχθηκε η πόλη Σαν Μαρτίν ντε λος Άντες στην Αργεντινή, χτισμένη στις όχθες της λίμνης Λάκαρ. Το Φρέντερικσμπουργκ στο Τέξας συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα, διατηρώντας έντονα τα στοιχεία της γερμανικής του κληρονομιάς.

Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης η Πιρενόπολις στη Βραζιλία, η Σουακοπμούντ στη Ναμίμπια, η Τακαγιάμα στην Ιαπωνία και η Νούζα Χεντς στην Αυστραλία.

Οι πιο φιλόξενες περιοχές στον κόσμο

Το Ιδάλγο στο Μεξικό αναδείχθηκε ως η κορυφαία φιλόξενη περιοχή παγκοσμίως, με το εντυπωσιακό φαράγγι Πρίσμας Μπασάλτικος να αποτελεί βασικό αξιοθέατο. Ακολουθεί η Νέα Γη και το Λαμπραντόρ στον Καναδά, γνωστά για την άγρια φύση και τη βιοποικιλότητά τους.

Στη δεκάδα των περιοχών συγκαταλέγονται επίσης το Άινταχο στις ΗΠΑ, το Χιματσάλ Πραντές στην Ινδία, το Φανγκ Νγκα στην Ταϊλάνδη και το Τσιρίκι στον Παναμά.

Πώς διαμορφώθηκαν οι λίστες

Οι κατατάξεις βασίστηκαν στα Traveller Review Awards 2026 της Booking.com και έχουν στόχο να αναδείξουν προορισμούς που προσφέρουν φιλοξενία με ουσία, μέσα από προσεγμένες λεπτομέρειες, θερμές αλληλεπιδράσεις και οικοδεσπότες που κάνουν τη διαφορά.

Η αξιολόγηση προέκυψε από τον αριθμό των βραβεύσεων που έλαβε κάθε προορισμός, σε αναλογία με τον συνολικό αριθμό καταλυμάτων που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα, όπως ξενοδοχεία, εξοχικές κατοικίες και άλλες μορφές διαμονής.

Η Ιταλία ηγείται για ένατη συνεχόμενη χρονιά με 214.666 βραβευμένους συνεργάτες, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (170.596) και την Ισπανία (152.292). Η Γερμανία (111.685) και το Ηνωμένο Βασίλειο (93.989) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Η Βραζιλία ανεβαίνει δύο θέσεις στην έκτη θέση (80.791), ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες (77.949) και η Πολωνία (72.619) βρίσκονται στην έβδομη και όγδοη θέση αντίστοιχα. Η Ελλάδα (71.230) και η Κροατία (58.707) συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.