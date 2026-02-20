Σε αυτήν την πολυκατοικία κάθε διαμέρισμα είναι διαφορετικό καφέ: Το απίστευτο κτίριο στο Βιετνάμ

Βρίσκεται στην πόλη Χο Τσι Μινχ, όπως ονομάζεται σήμερα η Σαϊγκόν, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Βιετνάμ μετά την πρωτεύουσα Ανόι. Το «The Cafe Apartments» αποτελεί ένα από τα γνωστότερα αξιοθέατα της πόλης, η φήμη του όμως ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορα του Βιετνάμ. Είναι αυτό που λέει το όνομά του και δύσκολα συναντά κανείς κάτι παρόμοιο σε άλλο μέρος του κόσμου.

Πρόκειται για μια πολυκατοικία παλιότερης εποχής, κάθε διαμέρισμα της οποίας στεγάζει ένα διαφορετικό καφέ, κατάστημα εστίασης ή άλλο χώρο ψυχαγωγικής χρήσης.

Από κτίριο κατοικιών σε πολιτιστικό κόμβο

Το 9όροφο κτίριο χτίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’60 ως συγκρότημα κατοικιών. Σχεδιάστηκε αρχικά για να στεγάσει κυβερνητικούς αξιωματούχους και Αμερικανούς συμβούλους την περίοδο του πολέμου στο Βιετνάμ. Μετά το 1975, ωστόσο, το κτίριο πέρασε σε κρατική χρήση και προορίστηκε να στεγάσει εργάτες ναυπηγείων και αξιωματικών του στρατού.

Από τη δεκαετία του 2010 και αργότερα, ξεκίνησε μια προσπάθεια από νέους επιχειρηματίες και καλλιτέχνες ώστε το κτίριο να αποκτήσει ξανά ζωή. Τα διαμερίσματα νοικιάζονταν και μετατρέπονταν σε μικρές επιχειρήσεις.

Τα σαλόνια έγιναν καφέ, tea rooms και εστιατόρια, με υπέροχη θέα. Τα υπνοδωμάτια μετατράπηκαν σε boutigues ή δημιουργικά εργαστήρια. Έτσι το κτίριο εξελίχθηκε σε έναν πολιτιστικό κόμβο της πόλης και σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα παραδείγματα επανάχρησης παλιού κτιρίου, χωρίς αυτό να βασιστεί σε κάποια μεγάλη ανακαίνιση.

Κάθε όροφος φιλοξενεί διαφορετικά μικρά καταστήματα, δημιουργώντας μια συλλογή από ανεξάρτητες επιχειρήσεις με ξεχωριστό στυλ. Οι χώροι μπορεί να αλλάζουν με τα χρόνια, ενώ κυκλοφορούν διάφοροι οδηγοί περιήγησης στο κτίριο.

Απειλείται από το... real estate

Η επίσκεψη εκεί είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Όπως λέγεται, ουσιαστικά μπαίνεις σε μια παλιά πολυκατοικία που την εξερευνάς σαν εμπορικό κέντρο. Ανεβαίνεις όροφο-όροφο (με σκάλες ή με το παλιό ασανσέρ), διαλέγεις καφέ ή κατάστημα που σου αρέσει και απολαμβάνεις θέα στον πεζόδρομο από τα μπαλκόνια.

Η πρόσοψή του μοιάζει με «μωσαϊκό» από διαφορετικά μπαλκόνια, πινακίδες και χρώματα, επειδή κάθε διαμέρισμα έχει διαμορφωθεί ξεχωριστά, αναδεικνύοντας ένα διαφορετικό αισθητικό αποτύπωμα.

Το «The Cafe Apartments» βρίσκεται στη διεύθυνση 42 Nguyen Hue, στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, μια από τις πιο ζωντανές περιοχές της Χο Τσι Μινχ. Όπως όμως επισημαίνουν ειδικοί ταξιδίων στο Βιετνάμ, η περιοχή είναι κέντρο real estate ανάπτυξης και το κτίριο απειλείται με καταδάφιση. Η εξαιρετική δημοφιλία του είναι πάντως κάτι που μέχρι στιγμής το διασώζει.

Όσο «ζήσει» ακόμα το μοναδικό αυτό παράδειγμα κτιρίου, αποτελεί σύμβολο της σύγχρονης, νεανικής και δημιουργικής πλευράς του Βιετνάμ. Και ίσως παράδειγμα για ανάλογες προσπάθειες σε άλλες πόλεις, γιατί όχι και στα μέρη μας.